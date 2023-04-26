00878「零成本」存股需多少時間？ 他推估：要花費12年半

常常聽人說，存股是一種信仰，但要有堅定不移的精神，確實很困難啊！

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，怎麼計算自己存的這檔ETF或金融股，多久才可以實現零成本存股呢？且其實零成本存股其實有許多迷思，有些地方是投資人要特別去注意的。

以下為影音內容：

國泰永續高股息（00878）多久能實現零成本存股

近期00878股價加上配息已創下新高，將歷年的現金股利加起來，高達2.48元，截至4月14日股價為17.61元。將2.48加上17.61可得20.09元，這個價格已經高於00878的歷史高點19.78元。

近期每季的股利都落在0.3元附近，假設未來每季配發0.3元，一年就配發1.2元

00878發行價格為15元；15-1.2=12.5；12.5年之後，實現成本存！

元大高股息（0056）多久能實現零成本存股

加總0056歷年來的配息數字達19.35元。

0056發行價格為25元，假設未來每年配發2元現金股利，計算到2022年，0056累計配發19.35元

(25-19.35)2=2.825，若剛上市有進場的投資人，差不多再3年的時間，就能實現零成本存股了！

存股迷思

套牢也沒關係？反正套住了就一直領股息，總有一天一定會回本？如果有這個想法就大錯特錯了，首先要確定投資的標的物，是每年都有辦法配出股息的。

再來也要計算時間成本，像上述舉出的00878和0056，都差不多需要十幾年的時間才可以實現零成本（回本）存股，所以把資金套在股市裡面十幾天是花了很多的時間成本。

成本其實有分很多種，都不提到成本，大家恐誤會零成本存股就真的沒有成本，其實零成本存股是有成本的，除了「時間成本」還有「機會成本」；如果這筆資金不是套牢在這個標的，而是拿去買其他股票，說不定報酬率更好。

股息和銀行利息 差別在哪？

買股票有股息，錢放在銀行也有利息，兩者都會領到配息，差在哪裡？

假設利息都是2％，100萬的定存經過配息，會變成100萬的定存還有2萬的利息。

那100萬的股票，經過配息會變成98萬的股票加上2萬的股息。

定存不會動用到本金，直接配發利息，股票是扣掉部分本金，將其變成股息的方式還給投資人。

所以定存資產就會從本來的100萬變成102萬，可是股票卻還是原先的100萬（本金＋股息）。

所以這就是為什麼高股息ETF很常讓人詬病的原因，領股息看似有賺錢，但其實只是從左手換到右手，要能真的賺到這筆利息，關鍵在於有沒有「填息」。

以上是舉例，因為高股息ETF通常利息會高於定存非常多，只能說風險某程度上來說和獲利是呈正相關。

存股只能進不能出嗎？

想要達到存股零成本，是否就是不要賣出一直抱著參加除息，總有一天會回本的？

存高股息ETF或者金融股，真的就是一直把錢存進去，且只進不出嗎？其實逢高還是可以調節部位持股。

比如說0056的殖利率為5％，但在資本利得率的部分已經賺9了％，賺的％數高於殖利率非常多，這種情況不論名義是否在存股，自己都會先獲利了結。

賺這麼多不先跑一趟，到時候貼息的話，不就整個白忙一場了，等到除息當天或有貼息的時候，再將其接回來。價差賺到的錢，兩三天就可以進口袋，但股息卻要差不多近一個月的時間才可以領到。

論安全性和便利性而言，逢高出脫部分持股，逢低再接回來，這樣的存股之道是比較好的。

當然有些投資人就真的不會判斷高低點，或是上班沒有時間看，那當然只進不出也無妨，找到一個適合自己的投資方式就可以了。

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