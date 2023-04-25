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00878配息受金融股影響減少？ 達人：定期定額不論漲跌都持續買進

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

前陣子我開始定期定額00878+006208，剛好最近也到了股利公告期，這件事情對高股息ETF超重要，主要是ETF配息會看成分股配息多少來決定，然後00878的金融股比例比較高，換句話說～要是今年金融股配息都不好看的話，是不是也會影響00878配息？

現階段看，00878最近3年下來的平均殖利率是4.75%左右，雖然還不能確定今年最新的配息結果，事實上，要是金融股的配息普遍都不高，今年的股息確實也會被影響，但我覺得也不用太在意這件事就是了，因為00878持有金融股的比例大約是25%，雖然多，但影響還是相對有限。

我也看到有大大拿其它的高股息ETF來比較，不過本來每個ETF雖然都是高股息，但是選股邏輯、成分股不一樣，有時這檔好、有時那檔好，真的要比較是比不完的啦…所以就不用想太多，把原本的路堅持走下去就好。

另外，之前我PO我要定期定額00878+006208，後來也有蠻多大大好奇，要買的話應該要持續多久？我這邊也一起講一下我的規劃。

開始定期定額前，我就事先準備、規劃好了3年期的資金，之後股市有崩盤、大跌，就會把剩下的資金快速加倍來買，這邊最主要評估的應該就是「大盤殖利率」有沒有到8%以上了，這樣之後買到的成本因為比原先相對低很多，也就快速累積了低成本部位，當然，資金都買完還在跌的話，會再依照當時狀況考量要不要再補資金進去，畢竟甜甜價很難得，出現了就要好好把握不是嗎？

再來另一種狀況是，股市沒有大跌或是反而還上漲，我會繼續每個月定期定額慢慢買進去，期間拉長到7年~10年（這大概是一個景氣循環週期），等買完，之後的選擇就很多了。

第一個是放著領股息，也因為成本夠漂亮，股市又來到循環高點時，考慮分批賣、獲利了結降低持有比例都可以，不過要是已經退休了的話，可能就不用考慮賣掉，一直放著領息也很不錯

總之，一開始定期定額就規劃好，期間也都有照紀律一步一步做好的話，之後可以怎麼做，會有很多選項慢慢被打開，畢竟「隨便賣都賺錢」了呀！這就是成本漂亮的優勢。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 006208富邦台50 ETF 金融股

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