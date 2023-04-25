00878股利爽花跟再投入竟只差3千元 她曝「時間關鍵」：0050差2百多萬

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，多數人對「複利」這個詞肯定不陌生，她用實際投資國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）或元大台灣50（0050），股利再投入與否，結果可能出乎意料的「差很大」！

以下為影音內容：

這幾年存股ETF是大大大流行，台股上市上櫃ETF將近240檔，光是人氣最高的00878和0056就有190萬人投資，共通點就是「高股息」，而在40檔國內股票型ETF裡面，主打高股息的高達11檔。

真實反應了台灣人的投資偏好，就是有這麼多人喜愛，當然認同和不認同的意見都有，但有一件更重要的事情，就是不論是存高股息ETF、市值型ETF、主題型ETF，如果在投資過程中，若把股利當成額外的加薪，像天下掉下來的禮物拿來享受，犒賞自己，那「後果」可能比很多人想的還要可怕。

複利

相信絕大多數的投資人都聽過也都知道，複利很重要，但比起理論上的探討，數學上遙遠的數字，想更接近現實，就用高股息ETF人氣王00878、0056、和最老牌的0050當例子：

00878

投資這三檔ETF，股利拿來「吃吃喝喝」跟「股利再投入」創造複利，結果會差多少？先從上市時間最短、時下最火熱的00878：

兩位投資人每個月固定6號會拿出2萬元來投資，差別是領到現金股利時，一位會再投入買股，另外則是當成加薪「小確幸花用」。

從00878上市（2020年7月20日）的隔月開始執行定期定額計畫，2020年8月1日到2023年4月14日，2年有9個月的時間裡，最終的差距是3131元；不論報酬率跟年化報酬率也都是股利再投入小勝一籌。

看完這例子，可能會覺得差別不太大，就幾千塊的事情而已，努力賺錢總會想要享受一下，但別忘了，複利需要靠時間來展現威力。

0056

同樣每個月6號拿2萬投資，從0056上市（2007年12月26日）的隔月開始執行定期定額，2008年1月1日到2023年4月14日持續扣款，經歷了16年，同樣是投入368萬元，最終報酬相差23.82％，儘管兩人都賺錢了，但沒有複利的一方卻少了87萬6688元。

0050

選在0050上市（2003年6月30日）的隔月開始執行定期定額計畫，從2003年7月1日堅持到2023年4月14日，走過將近20個春夏秋冬，中間無畏景氣循環漲落，前前後後投入476萬元，看著小樹長大再到結出甜美果實，漫長時間更能看出複利效果。

兩人績效相差46.40％，220萬8461元，這結果很驚人。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。