快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

00878股利爽花跟再投入竟只差3千元 她曝「時間關鍵」：0050差2百多萬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，多數人對「複利」這個詞肯定不陌生，她用實際投資國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）或元大台灣50（0050），股利再投入與否，結果可能出乎意料的「差很大」！

以下為影音內容：

這幾年存股ETF是大大大流行，台股上市上櫃ETF將近240檔，光是人氣最高的00878和0056就有190萬人投資，共通點就是「高股息」，而在40檔國內股票型ETF裡面，主打高股息的高達11檔。

真實反應了台灣人的投資偏好，就是有這麼多人喜愛，當然認同和不認同的意見都有，但有一件更重要的事情，就是不論是存高股息ETF、市值型ETF、主題型ETF，如果在投資過程中，若把股利當成額外的加薪，像天下掉下來的禮物拿來享受，犒賞自己，那「後果」可能比很多人想的還要可怕

複利

相信絕大多數的投資人都聽過也都知道，複利很重要，但比起理論上的探討，數學上遙遠的數字，想更接近現實，就用高股息ETF人氣王00878、0056、和最老牌的0050當例子

00878

投資這三檔ETF，股利拿來「吃吃喝喝」跟「股利再投入」創造複利，結果會差多少？先從上市時間最短、時下最火熱的00878：

兩位投資人每個月固定6號會拿出2萬元來投資，差別是領到現金股利時，一位會再投入買股，另外則是當成加薪「小確幸花用」。

從00878上市（2020年7月20日）的隔月開始執行定期定額計畫，2020年8月1日到2023年4月14日，2年有9個月的時間裡，最終的差距是3131元；不論報酬率跟年化報酬率也都是股利再投入小勝一籌。

看完這例子，可能會覺得差別不太大，就幾千塊的事情而已，努力賺錢總會想要享受一下，但別忘了，複利需要靠時間來展現威力

0056

同樣每個月6號拿2萬投資，從0056上市（2007年12月26日）的隔月開始執行定期定額，2008年1月1日到2023年4月14日持續扣款，經歷了16年，同樣是投入368萬元，最終報酬相差23.82％，儘管兩人都賺錢了，但沒有複利的一方卻少了87萬6688元

0050

選在0050上市（2003年6月30日）的隔月開始執行定期定額計畫，從2003年7月1日堅持到2023年4月14日，走過將近20個春夏秋冬，中間無畏景氣循環漲落，前前後後投入476萬元，看著小樹長大再到結出甜美果實，漫長時間更能看出複利效果

兩人績效相差46.40％，220萬8461元，這結果很驚人

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0050元大台灣50 ETF 股息 0056元大高股息 報酬率 複利

延伸閱讀

財產給結婚的女兒…會被女婿分走？ 律師：除了婚前給還有這「兩招」

緯創（3231）跟著大哥多！他嗨喊「一起乘風破浪」 網看衰：風險高

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

「600塊買台積電」放十年就不會輸錢？他論點被噓爆：漏1重點

相關新聞

00878股利爽花跟再投入竟只差3千元 她曝「時間關鍵」：0050差2百多萬

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，多數人對「複利」這個詞肯定不陌生，她用實際投資國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）或元大台灣50（0050），股利再投入與否，結果可能出乎意料的「差很大」！

00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

YouTube頻道《恭喜發財》影音分享，小資族如何在股市多頭時找到國泰永續高股息（00878）比較好的上車點，避免追漲讓成本被墊高，這些方法雖然買不到相對便宜的股價，但是可以避免在多頭時找不到機會上車，並且可以持續累積股數。

看準升息循環即將結束 債券ETF投資規模大增

看準升息循環即將結束，債券ETF投資規模大增。根據最新統計，由於投資人看好聯準會的最後一次升息應會落在上半年，因此國內債...

市場觀望情緒濃 新興亞股上周普遍走跌

美股企業獲利好壞參半，市場觀望情緒濃厚，新興亞股上周普遍走跌，其中，泰國跌幅2.2%居冠，台灣、印度則下跌2%與1.3%...

他想定期定額選不定標的 網全推00692！老手卻勸：晚點再進場

有股票新手正在思考投資標的，目前考慮0050、006208、0056、00878、00713，不過反而有許多人推薦他投資00692，另外也有人建議定期定額選006208，然而有網友認為，現在台股處在相對高點，建議等一個月後再進場。

3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點

從去年到今年去了好幾間大學的社課分享指數化投資和市值型ETF的原理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦