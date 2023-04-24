看準升息循環即將結束，債券ETF投資規模大增。根據最新統計，由於投資人看好聯準會的最後一次升息應會落在上半年，因此國內債券ETF今年以來不論投資人或是基金規模都激增，若以各投信官網和集保出具截至4月14日的統計來看，今年以來不到四個月，國內債券ETF成長光是前五大投信的成長規模就已超過1700億，目前總受益人已有23萬3494人、總規模近1兆0220億。

相較於同一期間全體市場有87檔債券ETF，總規模1.41兆、33.3萬受益人，國人青睞債券ETF的盛況由此可見。再看名列債券ETF規模增長前五強的投信，包括元大、中信、國泰、凱基、富邦等五家投信公司，今年以來分別已成長768.7億、344.2億、253.2億、221.4億、138.8億元，其中尤以元大投信增幅最大，成長率快高達50%，而ETF債券市場前五強投信的債券ETF規模大約較去年底成長2成。

對於債券ETF的投資熱潮，業界人士指出，聯準會升息效應使得債市看俏，尤其過去債券投資較居於「防守」的角色，以領取固定配息為主，尤其去年聯準會的暴力式升息，使得債券殖利率來到前所未見的高點，也使投資人能領取的固定配息收益水漲船高，但除此之外，隨著美國經濟衰退，降息可能性升溫也使債券除了固定配息收益之外，還有更進一步的「價差」可期，因此湧入買進債券ETF的投資者越來越多：「尤其是投資等級的債券最夯！」

而元大投信在各投信業者之中，高達768.7億的成長規模相當引人矚目，除了身為龍頭投信，所發行的商品原本就有品牌光環之外，元大投信認為應和元大在債券ETF裡提供相對多元的選擇有關，例如，今年國內債券ETF受益人數（即投資者）前五強裡，元大旗下美債20年、投資級公司債、以及元大AAA至A公司債，就佔了三強，另外二強是中信高評級公司債、國泰投資級公司債。

上述受益人數最多的五檔債券ETF裡，若以最近的年化配息率來看，投資級公司債大部分都有5%以上的水準，最高的為元大投資級公司債，配息率5.57%，元大AAA至A公司債則居次為5.19%，而若看受益人增加情況，元大投資等級債增加30413人，比去年底13053人多出超過1倍。

金融圈人士指出，以往都要投資垃圾債，也就是非投資等級債才能有這樣的報酬率，但現在投等債的報酬卻能旗鼓相當，而且由於經濟衰退，垃圾債成份公司倒帳可能性升高，許多投資人也因此棄守，轉向投等債，因此發揮很大的「吸金」作用，此外也有很多是保戶把儲蓄型保單解約來投資。

至於元大美債20年則為五大檔債券ETF裡新增投資者最多的一檔，今年以來新增51716人，比去年底增加1倍，顯見長天期債券也大受投資者的青睞。

投信法人則建議，倘若期待更高的債券投資價差，的確以投資長天期債券較快；業者分析，由於長天期債券在殖利率增減上，與價格變動的敏感度較高，因此一旦聯準會降息，長天期債券價揚空間會更大。