3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點
【撰文・清流君】
從去年到今年去了好幾間大學的社課分享指數化投資和市值型ETF的原理。
基本上同學們對被動投資的概念完全不清楚。
也不知道投資績效要和市場平均相比才行。
更不知道在進入投資世界時，其實有兩條路可以走！
我相信許多人在踏入市場時，誰又何嘗不是如此呢？
到最後我發現與其講一堆現代投資組合理論。
我乾脆廢話不多說，直接把我在學生時期買的0050和剛畢業時買的VTI帳戶紀錄PO出來。
說明這是你可以完全複製的投資方式。
0050是我在當時每個人都在喊股市高點時投入的，到現在呢？年化報酬率差不多15％。
當時我看了幾本指數投資的經典書籍，就毅然決然馬上投入，不推延、不追求完美。
如果你想等什麼都完美的時候再投入，刻意追求市場時機完美、徹底完美理解和準備就緒，那到時一切將不再完美。
即便經歷了2020年的COVID-19、2022年的高通膨時期、2023年的美國銀行危機和瑞信事件。
你會發現市場報酬仍是非常可觀！
VTI是我在2020年3月疫情爆發、市場情緒極端低迷時投入的，到現在呢？算上美元升值，年化報酬率接近20％。
當時我剛當完兵工作不到一個月，發現很多人鼓吹快逃離開市場，等市場平靜、反轉之後再回來。
我完全無視這些預測市場的屁話言論，有閒錢就投。
結果後來呢？沒人想到這次的大跌可以這麼快恢復，不到5個月市場又持續再創新高。
很多出清部位暫時避風頭的人，都錯過市場後續突然的大幅上漲、得不償失。
我看到許多主動投資達人會推薦那種先試試看的心態？
叫你趁年輕時先嘗試主動選股或進行各種交易操作？
看自己是不是萬中無一的少年股神？
千萬別輕信這種花言巧語，錯過的時間一去不復返！
早10年開始，結果天壤之別！
如果你能在年輕時及早進行指數化投資，就算只投資10年之後完全不再投入、直接躺平(25-34歲、投入本金360萬)，最後到60歲有4,000多萬。
總資產也是照樣輕鬆輾壓從中年一路投資到老年時的累積額度(35-59歲、投入本金900萬)，最後到60歲卻只有3,000多萬。
如果你選擇在前面浪費10年的時間，這個損害即便是後來花更多時間20-30年也都完全彌補不了！
時間可以是你最好的夥伴，同時也可以是最壞的損友。
作者：清流君
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：指數化投資，及早開始！現在就是最好的時機！
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