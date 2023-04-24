00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，自己在22年的時候，買進上百萬的國泰永續高股息（00878），雖然買在高點，但放了一年將配息計算進去，其實也沒有賠錢。

當初會選擇00878，是因為自己有一筆中期資金可以運用，但這筆錢5年就會從股市裡面拿回來，所以買了抗漲又漲跌的高股息ETF。

當初也是在00878和元大高股息（0056）兩檔中選，最後推算選擇年殖利率較高的00878，不過馬上被打臉，去年的0056配到8％多贏過00878的6％多。

不過，經過這次的經驗，自己不會再選擇主打配息型的ETF了。

以下為影音內容：

不再買高股息ETF

為何不再買高股息ETF？原因很簡單就是「少賺錢」。

投進高股息ETF的錢，如果放到10年的長線來看，總報酬一定都是輸給元大台灣50（0050）。

比較0050和0056： 0050的10年年化報酬率是11％多，而0056則是7％多。 10年來每年都輸4％，這是非常巨大的差距，如果投入100萬滾動10年，7％報酬率可以拿回196.7萬；11％報酬率可以拿回283.9萬，多賺了87萬。

如果一開始投入更多，或者中間還有定期定額再投入，那金額的差距還會更大。

高股息基金買進的公司，選擇把錢分給股民，本來就會有損股價本身的成長動力，如果真的想要長期投資股市，而非短期投機賭博的話，台股當中直接選擇0050，可以說是讓沒有時間看股票的小資族，效益最高的投資法。

不再做中短線投資

之前會買高股息，是因有一筆中期資金，只想投入股市五年，怕必須拿回時遇到股災虧損掉，才買了抗漲也抗跌的高股息ETF，當時只想領股息，心態是可以贏過定存就好。

五年對於許多人來說，已經是一段很長的時間了，但是對於投資來說，無論是股票還是房地產，5年其實還算是短期，頂多勉強稱為中期。

即便高股息ETF看似相對安全，但也非絕對安全，近期美國瑞士銀行跟信貸都出現財務問題，誰也不知道未來全球股市會不會要走好幾年低潮，很有可能要從股市拿回資金的時候，就面臨了「賺息賠本」，或是報酬可能還不如外幣定存。

個人買進經過了一年時間，即便目前帳戶上看都是賺錢的，單看00878也不算賠錢，不過之後幾年就要將資金拿回來，心裡面的感覺就會很差；因此就下定決心，以後真的有把握握五年以上不會用到的錢，可以放8-10年甚至更久的錢，再拿去投資0050，讓自己可以安心睡得著，不要投資越多，反而煩惱也越多。

不做個股交易

從來沒有買過一張個股，因為還是想選一檔即便報酬沒有多高，但可以穩穩有5-10％的股票，就算經歷股災或環境產業變化，甚至政策面與國際面的影響，就算股價跌了，也一定會彈回來的股票。

看來看去，符合這樣條件的台股中也只有0050而已，只要是個股風險就一定大於0050，當然承受更多風險，就一定有可能得到更多報酬，不過也只是「可能」而已。

多數人都不是股神，0050已經是最盡量貼近大盤走勢的基金，自己選股甚至是大型專業投資機構、經理人的主動選股、主動基金，其實就數據上來看，8成以上都是輸給大盤的。

美國股票基金中，高達88％的主動投資會輸給大盤，更有趣的是許多投資人會迷信所謂經理人的「自組基金」，更研究指出選擇這樣的投資人有高達91％主動投會輸給大盤，這些經理人買的就是超穩的、很有成長性的超大公司，蘋果、微軟、亞馬遜...等等，結果還是「十買九輸」。

不只美股或大型股，只要是主動型投資，買全球或新興市場、中小型股，甚至買高收益債、美國長期公債，數據同樣是超過8成，研究皆是追蹤達15年的時間。

就算比短期，還是有64％的主動投資會輸給大盤，時間越長，輸的比例越高，比短期投資專家要打敗大盤也是非常困難的。

所以，小散戶沒有內線消息，也沒有大筆資金，更沒有很專業的知識，其實跟著大盤買，就是最安全、勝率最高，整體報酬最好的做法。

但很可惜，台股還沒有完全複製大盤的ETF，0050差不多能複製7成，已經是目前最好的選擇。

最真實的推薦基金買法

1.要盡量貼近複製大盤的ETF，成分多到能分散風險。 2.規模大到穩穩不會下市的ETF，買了之後能睡得香不焦慮。 3.省下選股的時間，把時間拿去投資自己或專注本業。

若符合這三點，未來有出現比0050更好的基金，例如：更接近大盤、更低的內扣費用，就可以豪不猶豫賣光0050，跳槽過去。

投資不是看一天能賺幾％，而是要看資產總報酬率，0050一年漲了100萬，炒短線玩得小賺得少，玩得大又有可能賠得大。

其實0050從來都不是報酬率最高的ETF，但為了要追求最高報酬，有8成的人反而輸給了0050，多追那一點點，也換來更多的風險。

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