三檔ETF下月開募 台股添活水

台股再添活水，5月8日起中信上櫃ESG30、群益台灣半導體收益、復華台灣科技優息三檔台股ETF將陸續啟動募集，為面臨報稅季節、除權息旺季的台股行情再添一分暖流，復華投信也加入台股配息ETF戰局。

中國信託投信旗下台股ETF檔數將達到五檔，將募集的中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，指數一年調整四次，時間在4、6、9、12月，特色在搭上ESG浪潮並且掌握上櫃股價爆發力，回測指數年化報酬21.4%、殖利率4.93%雙雙優於上櫃指數以及加權指數。

成分股共30檔，前五大持股為元太14.9%、寶雅7.8%、中光電7.8%、環球晶7%、世界5.6%；IPO價格為15元，採取半年配，除息時間在1、7月。

群益台灣半導體收益、復華台灣科技優息兩檔ETF同樣都有台灣最具代表性的科技產業結合息收特色。

其中群益台灣半導體收益是群益投信第三檔台股ETF，追蹤臺灣指數公司特選台灣上市上櫃半導體收益指數，掌握半導體股息、股價雙收。