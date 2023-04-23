雙高ETF之爭 配息拚高下

高股息ETF已成為投資人配置重要一環，目前標榜台股高股息ETF有11檔，規模超過100億元以上有四檔：元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波與富邦特選高股息30；這四檔高股息不僅人氣爆棚，啟動成分股調整時更造成台股波動。隨著上市櫃公司陸續宣告股利政策，檢視高股息、高人氣的「雙高ETF」時刻也到。

統計至上周五收盤，雙高ETF成分股加權平均殖利率以元大高股息（0056）7.7%排最高、元大台灣高息低波（00713）6.1%居次、國泰永續高股息（00878）目前僅4.8%，主要差異在於金融股，元大高股息、元大台灣高息低波各四檔，權重分別為7%及3%、國泰永續高股息含九檔，權重25%。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑指出，金融股受防疫險與全球金融市場動盪影響，股利發放也可能較為保守，以至於今年ETF成分股整體配發金額有所影響，不過因部分成分股股價經過修正，就殖利率來看影響不致於過大。

圖／經濟日報提供

進一步看，元大高股息的50檔成分股中已經有47檔公告股利政策，其中股息殖利率超過5%的檔數有30檔，殖利率最高的三檔分別是長榮42.2%、聯發科11.4%、慧洋-KY 10.4%。

國泰永續高股息30檔成分股中有23檔公告股利政策，殖利率超過5%的檔數有八檔，並以聯發科11.4%、大聯大7.8%、廣達7.1%最高。

元大台灣高息低波50檔中44檔公告配息政策；殖利率超過5%的檔數有36檔，最高為聯發科11.4%、瑞儀9.0%、遠雄8.7%。

至於富邦特選高股息30（00900）因剛在4月21日完成今年第一次換股並盤後生效，因此無法計算加權平均殖利率，本次換股20檔，新增標的有南電、和碩、臻鼎-KY、崇越、中華等，剔除台積電、聯電、陽明等。

以今年配發紀錄來看，元大台灣高息低波單季殖利率1.74%、國泰永續高股息1.58%、富邦特選高股息30為1.07%。後續國泰永續高股息、富邦特選高股息30將於4月底進行收益評價；今年績效表現最強的群益台灣精選高息、人氣節節攀升的元大台灣高息低波將於5月底進行收益評價，高股息ETF配息戰將進入白熱化。

整體而言，法人認為，隨電子業庫存去化，電子股將率先反彈，高電子股配置的ETF，將使其在2023年不管在股價或配息上有令人期待的表現，投資人可掌握時機適時逢低布局。

富邦投信指出，近期在股市漲多後出現回檔走勢，高股息ETF是相對是進可攻退可守的選擇。