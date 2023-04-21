除權息只是「左手換右手」？ 專家：證明操作模式始於短線思考

除權息旺季將至 左手換右手的話題又開始浮現

孫太投資股市早期也是短線操作，當時也覺得「參與除權息」的投資人好傻，除權息後領到權息，但是股價會下跌，又沒有獲得比較多，還要被扣稅(當時還沒有二代健保，現在超過2萬還要被扣二代健保)，這樣哪有比較划算，傻了才去參與除權息。

所以孫太股齡前十年，「沒有」參與過任何一檔股票除權息，因為我當時覺得買股票參與除權息的都是「傻子」！

後來我才發現，其實真正傻的人是我呀！因為當時的我是用「短線」操作的思維去看除權息這件事情，這就好像我們都知道「定存」需要一年的時間才能拿到「完整的利息」，又不是今天設定定存，明天就領利息！那買股票持有短期的人，又怎麼會覺得「今天買進股票」，「明天就能領6%股息」是正常的呢？

如果領不到6%(因為股價會跌)就覺得是左手換右手了！但人家真正領息是花了時間長期持有的呀，你只持有了「1天」，不是嗎？

其實孫太這篇文章的財商概念已經談了很多次，但每次到了除權息時就又會有人說「左手換右手」，到後來孫太只會跟存股族粉絲說「沒關係，當別人還在懷疑，我們已經在領股息」若沒有除權息，股票價格會不斷成長、膨脹，其實這也不利於股票買賣交易(因為價格太高)。

另外提及降成本的概念，因為每年參與除權息，所以才能順利「降成本」

以下案例只提及核心持股，文內價格不是買進價格，更不是用「會計」項目，因為投資理財從來的不是一道數學題，紙上談兵就能賺大錢，再次的案例談的是孫太投資理財過程中，依據心理學當中的「心理帳戶」所衍生出「降成本」之後的思維。

2015年-第一金-持有成本16.80 2016年-第一金-持有成本14.88 2017年-第一金-持有成本14.54 2018年-第一金-持有成本13.66 2019年-第一金-持有成本12.85 2020年-第一金-持有成本11.5 2021年-第一金-持有成本14.12

第一金降成本轉換至00878

2022年-00878-持有成本9.8 2023年-00878-持有成本8.5

因為心中有如此想法，因此孫太每參與一次除權息，成本就又再下降一次，關於「降成本」的思維，簡單來說就是「實際從口袋拿出的資金」/「總股數」。

以下做個範例：

舉例來說，你拿1萬元買1000股10元的股票→持有成本=10000(元)/1000(股)=10元 這檔股票配息1元，你領到1000元→持有成本=9000(元)/1000(股)=9元 你拿了這1000元又買了除息後9元的股票111股→持有成本=10000(元)/1111(股)=9元

依此類推；而降成本的好處在於，跟「股價」無關，因為只要參與除權息就可以讓成本持續下降，只要參與除權息就可以持續降成本，所以成本就可以越來越低...越來越低，而存股的心境也會越來越穩定！

怎麼說呢？

舉2020年孫太持有第一金的降成本在11.5元為例，如果你持有第一金的成本在11.5元，目前第一金股價在20元附近，你會需要天天看盤？很擔心嗎？

答案是：不會！

此外，若第一金真的遇到股災股價下跌至12元附近，也就是股價跑到你的持有成本附近，你會怎麼做？當然是「大買」呀！因為你知道股價跑到你的成本附近這件事情「絕對不是常態」，是千載難逢降低成本的好時機，不是嗎？如果你的操作財商思維是這樣，那存股又怎麼會賠錢呢？

現在回頭看看，當時20元以下的第一金真的很好買，最低我們還買過14.7元(增資)的第一金，當時股價16元左右(淨值附近)都沒什麼人要買，那時淨值在16附近，股價也在16附近，現在淨值依然在16附近，但是股價已經定在26左右很久了！所以以前還在懷疑20元能不能買？要不要買？過幾年之後卻只會在意當時的自己買太少而已。

重申：除權息絕對不是左手換右手，會說除權息是左手換右手只是證明你的操作行為屬於「短線思考」，以長期存股的存股族來說，每一次除權息都是「降成本」的好時機！

最後，存粉們看到了嗎？其實厲害的不是孫太的操作有多麼神奇(我只是儘量買在好球帶，壞球不買而已)，真正厲害的是「時間複利」！也就是存股需要時間來發酵，以正常的角度來說，持有3年「降成本」就應該要脫離股價震盪區間，持有5年就應該很有感，持有10年；孫太明年再告訴你，畢竟我存股股齡也只有9年。

❤️內文解說： 1.孫太，為什麼2021年第一金的降成本「不減反升」？ 那是因為2020年4月後FED宣布實施無限QE，孫太將所有版稅以及能動用的資金分批投入再次買股的原因，你看成本從原本11被孫太買到14...就知道我買的張數是「很多」、「很多」，所以拉高了持有成本。 2.孫太，請問為什麼00878的持有成本不到10元？ 其實沒啥秘訣，就是核心持股從第一金轉換至00878，把降成本一併轉換過去而已。 轉換降成本的概念 在《存股輕鬆學》系列書籍中有提及唷！所以這個降成本要從第一金轉換過來觀看，上文有提及，都是持有的「降成本」，不是買進價格唷。 舉例計算，假設你原本持有第一金800000股，成本14.12，當時股價26元。你全賣出之後全買進當時價格18元的00878，你可以買進1155555股，而實際從你手中拿出的資金依然是14.12x800000=11296000元，所以持有00878的成本就會變成是11296000/1155555=9.77元，以上舉例，並非孫太實際操作，因為孫太並沒有「一次性轉換」。 附註：不理解「降成本」思維，請直接看 #還原權值K線 學會降成本思維，或是還是覺得除權息就是「左手換右手」的朋友，毋需跟孫太爭辯，因為我完全認可你的想法，你說的絕對都是對的，無庸置疑，我也一點都沒有懷疑。 因為對我來說，我把自己當成一家公司運營，在意的是「總體資產」的成長性？和我「實際付出的成本」多少，因此化繁為簡，無論是第一金還是00878那就是能帶給我現金流的「資產」，這才是重點。

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