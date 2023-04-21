買00878慘虧30萬！網曝「做錯1點」：00713隨便比都贏

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，於2022年購入18.3元的國泰永續高股息（00878），不料之後股災來臨，一路下跌至10月份，帳面上的虧損高達30萬。PTT網友吐槽，「想要賺價差怎麼沒有選正2？單純拿00878的對手元大台灣高息低波（00713）比較，00713也大勝00878」。也有人認為，投資ETF不該短時間大量進場。

針對李洛克投資00878虧損30萬一事，PTT網友表示，「想要賺價差怎麼沒有選正2？現在拿『再配息一次成本就攤平了』，時間成本都沒算進去啊，這段時間存正2不知道可以賺多少？」

該網友表示，「拿00878的對手00713比較，從00878掛牌以來，績效只有小贏加權指數一點點，00713大勝00878，可以賺到更多價差，00713不只績效贏配息也贏，對保守不敢或不具資格買正2的人來說，應該是更好的選擇吧？」

其他網友則留言「2個都有買，2個都賺飽飽，00878沒很爛，純粹是00713太強」、「只能用5年的資金還敢丟00878真勇者」、「怎麼90幾萬人那麼瘋去買相對比較爛的產品呀？推正2啦」、「年輕人不買0050買什麼高配息」、「878今年又踩那麼多金融股，配息應該更慘了」。

還有人留言「正2遲早漲到500，別等了」、「就是韭菜一顆」、「從配息搭配市值來看，00692其實更好，殖利率比0050好，又可以參與大盤上漲」、「這韭菜怎會上yt教人？」、「年輕人該歐印VOO才對吧」、「買ETF在短時間大量進場的風險本來就高」、「笑死一口氣買，再來怪高股息」、「我朋友去年買高股息，我跟他同期買006208，我已經賺14%了，他領到息到現在還是負3%」。