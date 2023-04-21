快訊

台積電要噴了？高雄28奈米改先進製程…網嗆畫餅：慢慢等機台都還沒訂

毒詐糾紛？ 黑幫連兩天互開64槍 「51槍」槍手是17歲少年

中部昨天致災雨反而南部「地面是乾的」 氣象專家解惑

買00878慘虧30萬！網曝「做錯1點」：00713隨便比都贏

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTube頻道《李洛克日讀》投資國泰永續高股息（00878）虧損高達30萬。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
YouTube頻道《李洛克日讀》投資國泰永續高股息（00878）虧損高達30萬。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，於2022年購入18.3元的國泰永續高股息（00878），不料之後股災來臨，一路下跌至10月份，帳面上的虧損高達30萬。PTT網友吐槽，「想要賺價差怎麼沒有選正2？單純拿00878的對手元大台灣高息低波（00713）比較，00713也大勝00878」。也有人認為，投資ETF不該短時間大量進場。

針對李洛克投資00878虧損30萬一事，PTT網友表示，「想要賺價差怎麼沒有選正2？現在拿『再配息一次成本就攤平了』，時間成本都沒算進去啊，這段時間存正2不知道可以賺多少？」

該網友表示，「拿00878的對手00713比較，從00878掛牌以來，績效只有小贏加權指數一點點，00713大勝00878，可以賺到更多價差，00713不只績效贏配息也贏，對保守不敢或不具資格買正2的人來說，應該是更好的選擇吧？」

其他網友則留言「2個都有買，2個都賺飽飽，00878沒很爛，純粹是00713太強」、「只能用5年的資金還敢丟00878真勇者」、「怎麼90幾萬人那麼瘋去買相對比較爛的產品呀？推正2啦」、「年輕人不買0050買什麼高配息」、「878今年又踩那麼多金融股，配息應該更慘了」。

還有人留言「正2遲早漲到500，別等了」、「就是韭菜一顆」、「從配息搭配市值來看，00692其實更好，殖利率比0050好，又可以參與大盤上漲」、「這韭菜怎會上yt教人？」、「年輕人該歐印VOO才對吧」、「買ETF在短時間大量進場的風險本來就高」、「笑死一口氣買，再來怪高股息」、「我朋友去年買高股息，我跟他同期買006208，我已經賺14%了，他領到息到現在還是負3%」。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 韭菜 大盤 季配息

延伸閱讀

買0056和兆豐金（2886）四年滾出8％年報酬 專家：只用這「2準則」

00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

抽籤前夕小股東哭了 長園科公告「全體董事放棄認購現增」

台積電要噴了？高雄28奈米改先進製程…網嗆畫餅：慢慢等機台都還沒訂

相關新聞

00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

YouTube頻道《恭喜發財》影音分享，小資族如何在股市多頭時找到國泰永續高股息（00878）比較好的上車點，避免追漲讓成本被墊高，這些方法雖然買不到相對便宜的股價，但是可以避免在多頭時找不到機會上車，並且可以持續累積股數。

買00878慘虧30萬！網曝「做錯1點」：00713隨便比都贏

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，於2022年購入18.3元的國泰永續高股息（00878），不料之後股災來臨，一路下跌至10月份，帳面上的虧損高達30萬。PTT網友吐槽，「想要賺價差怎麼沒有選正2？單純拿00878的對手元大台灣高息低波（00713）比較，00713也大勝00878」。也有人認為，投資ETF不該短時間大量進場。

AI加持、半導體商機旺 這檔ETF鎖定想息利雙收者

ChatGPT橫空出世、襲捲全球，在兩個月時間內吸引超過1億人註冊使用，再一次引爆人工智慧風潮，全球各大科技公司也更加積...

單月大成長79% 定期定額新寵是「這檔」ETF

散戶回籠、228連續假期遞延扣款金額的季節性因素，帶動3月定期定額金額大躍進。根據臺灣證交所19日資料顯示，熱門個股及E...

富邦全球投等債、富邦美債20年等債券ETF 將在21日除息

富邦投信發布富邦全球投等債(00740B)、富邦美債20年(00696B)等債券ETF收益分配公告，將於4月21日除息，...

用00878和「三檔熱門ETF」打造月月領股息！ 他：一年10個月有被動收入

穩定的現金流是有前提的，包括ETF什麼情況會下市、不會配發股利，這些都是投資ETF的風險，風險其實不可怕，可怕的是不了解它。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦