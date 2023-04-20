00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

YouTube頻道《恭喜發財》影音分享，小資族如何在股市多頭時找到國泰永續高股息（00878）比較好的上車點，避免追漲讓成本被墊高，這些方法雖然買不到相對便宜的股價，但是可以避免在多頭時找不到機會上車，並且可以持續累積股數。

以下為影音內容：

00878是今年最火熱的一檔高股息ETF，截至今年4月14日，股東人數已突破99萬快達到約百萬受益人數成為第一名的台股ETF；會買這檔的投資人，不外乎是因為高配息以及股價相對便宜而成為股東。

但每個人的每股策略大不相同，因為大家的持有成本也會不一樣，所以擁有聰明的買賣策略就能有效贏過許多人。

第一招：定期定額

定期定額是簡單又粗暴的好方法，投資人在固定的時間間隔內定期購買一定數量的股票，除了不錯過每次上漲的機會，還能幫大部分的小資族在每月存下一定的資金，並且是最省精力的一種方法。

雖然在成本上或許會較高，但好處是可以分散風險不論高低點都不會錯過，有效把均價拉在中間值。

懶人投資法：可將投資風險降到最低，幫助投資人在市場波動時保持冷靜。 投資門檻低，輕鬆入手：定期定額是自動化操作，只要設定扣款日期，可以省時省力，能符合紀律執行。

第二招：多頭時季線加碼

00878股價從去年4月一路走空至7月，第一次站回季線時已經是在8月，站上之後短期至反彈1.6％（17.05至17.33），後面又持續走跌。

如果投資人在站回季線後，開始追漲，就容易讓持有成本增加，反而等上漲後的回檔又漲（站）回季線在做買進，能有效比站上季線後追漲成本來的更低。

在11月股價站上季線後，有三次拉回季線買進的機會，所以運用此招在多頭上漲後，找到股價拉回做買進的機會。

第三招：頸線支撐

頸線支撐是技術分析中的一個概念，多頭的頸線支撐指的是在股票的上升趨勢中，當股票出現暫時的下跌時，形成的支撐位。

這個支撐位通常是由前一個高點形成的水平支撐，當股票票格下跌到這個支撐位時，投資者通常會把他看成是股票的買入機會，因為這個支撐位在之前已經被多頭所確認。

當股票價格下跌到多頭的頸線支撐位時，若有效反彈並且突破之前的高點，那就意味著股票的上升趨勢依舊強勁；反之，股票價格不能有效反彈且突破前高，就可能意味多頭力量已經削弱，就可考慮是否需要繼續持有股票。

當股價在2020年11月站上季線後就一路走多，基本上就看不到第二招的拉回季線作加碼的時機，就會錯過上漲的大波段，此招可以彌補上一招的盲點：

在均線多排開花的情況下，此圖來說找出每次高點（紅圈處），畫出水平線（藍色）當延伸，可發現每次突破前高後，都有拉回（黑線）頸線支撐上，雖沒拉回季線，但都被之前的高點形成的水平支撐線守住。

2021年10月後重新站上季線，股價從18.2走升至19.8，其中有三次的頭頭高（紅線），以此高畫出平行線延伸，此圖也可以看到有三次黑圈都出現加碼機會，儘管一開始突破前高沒買到，但也不會去馬上追高買進，反而耐心的等待拉回支撐在買進，在成本上也能比追高買更便宜一些，也不會在多頭時找不到機會上車。

雖然此方法複雜些，但如果懂得運用成本就能降更低，讓存股的績效變更好。

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