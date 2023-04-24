他想定期定額選不定標的 網全推00692！老手卻勸：晚點再進場

有股票新手正在思考投資標的，目前考慮0050、006208、0056、00878、00713，不過反而有許多人推薦他投資00692，另外也有人建議定期定額選006208，然而有網友認為，現在台股處在相對高點，建議等一個月後再進場。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，「大家股票都推什麼？目前個人了解很少，大概就0050、006208、0056、00878、00713，，在想要買什麼，現在價格都好高，有什麼推薦或者想法可以分享給小弟嗎？目前想法定期定額一點，其他留著之後低價加碼」。

其他網友則留言「大盤隨時反應經濟衰退要大幅修正嘍，定期定額先緩緩，6月再開始」、「價格好高可以買零股，台股市值ETF很多人都推大盤006208」、「00692」、「ETF的話，我推00692和00923，這兩檔我自己都有買」、「我選00878現金流，00713、00692、00923輔助」、「台股要定期定額就006208或0050」。

還有人留言「建議要先了解全年有多少現金流，80%定期定額+20%不定期不定額方式，可以大跌的時候加碼」、「13000、14000、15000都沒定期定額了，159xx才開始，我的話寧願再等一個月看看，不急」、「先自己好好分析你自己投資策略再做決定比較好」。