快訊

整形、治禿頭就去土耳其？土國如何變成醫美旅遊聖地

PLG／合作13年御用按摩師是密醫？林書豪回應了

為何蘇丹內戰急遽惡化？已420人死、歐美緊急撤離

他想定期定額選不定標的 網全推00692！老手卻勸：晚點再進場

聯合新聞網／ 綜合報導
股市新手詢問標的選擇問題。（本報訊資料庫）
股市新手詢問標的選擇問題。（本報訊資料庫）

有股票新手正在思考投資標的，目前考慮0050、006208、0056、00878、00713，不過反而有許多人推薦他投資00692，另外也有人建議定期定額選006208，然而有網友認為，現在台股處在相對高點，建議等一個月後再進場。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，「大家股票都推什麼？目前個人了解很少，大概就0050、006208、0056、00878、00713，，在想要買什麼，現在價格都好高，有什麼推薦或者想法可以分享給小弟嗎？目前想法定期定額一點，其他留著之後低價加碼」。

其他網友則留言「大盤隨時反應經濟衰退要大幅修正嘍，定期定額先緩緩，6月再開始」、「價格好高可以買零股，台股市值ETF很多人都推大盤006208」、「00692」、「ETF的話，我推00692和00923，這兩檔我自己都有買」、「我選00878現金流，00713、00692、00923輔助」、「台股要定期定額就006208或0050」。

還有人留言「建議要先了解全年有多少現金流，80%定期定額+20%不定期不定額方式，可以大跌的時候加碼」、「13000、14000、15000都沒定期定額了，159xx才開始，我的話寧願再等一個月看看，不急」、「先自己好好分析你自己投資策略再做決定比較好」。

台股 定期定額 Dcard ETF 00692富邦公司治理 006208富邦台50 0050元大台灣50 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

新手買股超後悔！他投資磐儀（3594）等2年才賣卻「少賺一倍」

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點

財產給結婚的女兒…會被女婿分走？ 律師：除了婚前給還有這「兩招」

相關新聞

他想定期定額選不定標的 網全推00692！老手卻勸：晚點再進場

有股票新手正在思考投資標的，目前考慮0050、006208、0056、00878、00713，不過反而有許多人推薦他投資00692，另外也有人建議定期定額選006208，然而有網友認為，現在台股處在相對高點，建議等一個月後再進場。

3年前買進2張0050…現報酬率50幾％ 他：當時大家皆說股市處在高點

從去年到今年去了好幾間大學的社課分享指數化投資和市值型ETF的原理。

00878帳上虧30萬…放一年加股息沒賠錢！ 他卻喊不買了：即便配息再高

想選一檔即便報酬沒有多高，但可以穩穩有5-10％的股票，就算經歷股災或環境產業變化，甚至政策面與國際面的影響，就算股價跌了，也一定會彈回來的股票。

00878漲不敢追價…因成本會墊高？ 專家曝「三招」：別怕找無上車機會

YouTube頻道《恭喜發財》影音分享，小資族如何在股市多頭時找到國泰永續高股息（00878）比較好的上車點，避免追漲讓成本被墊高，這些方法雖然買不到相對便宜的股價，但是可以避免在多頭時找不到機會上車，並且可以持續累積股數。

聯準會暴力式升息 債券ETF日均成交值爆量近31億

美國聯準會暴力式升息已使債券ETF今年以來的成交量大爆棚。櫃買中心24日出示最新統計數據指出，在2021年、2022年日...

科技ETF 買點到

進入美國大型科技股財報季、半導體龍頭股台積電日前法說會釋出第2季為全年營收低點訊息、台股今年以來累計不小漲幅等因素下，法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦