用00878和「三檔熱門ETF」打造月月領股息！ 他：一年10個月有被動收入

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，ETF要怎麼選，怎麼去做組合，才能讓自己每個月都能有穩定的現金流，把自己打造成房東，每個月都能有額外的被動收入。

穩定的現金流是有前提的，包括ETF什麼情況會下市、不會配發股利，這些都是投資ETF的風險，風險其實不可怕，可怕的是不了解它。

以下為影音內容：

ETF的商品選擇越來越多了，產品也越來越多元，想過去大家普遍討論的只有元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），而現今的ETF商品琳瑯滿目，高股息ETF也從年配息進化到季配息，而且近期還出現越來越多季配息的ETF，連元大台灣高息低波（00713）都承受不住存股族的喜好，也從年配改成季配息，剩下0056獨挑年配息的大樑阿。

如何組月月配ETF？

0050的除息日在1、7月份，股息的發放日通常會在除息的一個月之後，所以會落在3、8月份。

0056是年配息ETF，一年就只配息一次，在每年的10月份除息，11月底附近就會發放現金股利。

國泰永續高股息（00878）則是標準的季配息ETF，除息日落在每年的2、5、8、11月份，現金股利發放日就會落在3、6、9、12月份。

而近期蠻熱門的ETF也就是00713，感覺除息日是故意跟00878錯開的，可能想說可以吸引一些00878的投資人，在3、6、9、12月份進行除息，股利發放日就會落在1、4、7、10這四個月份。

若是一次購買這4檔ETF，那就可以在1、3、4、6、7、8、9、10、11、12這幾個月份領到股息，而其中三月份還可以領到兩次，雖然2月和5月可能會稍微「寂寞一點」領不到股息，但一年12個月就已經有10個月再領股息，像不像房東在收房租，每個月都有現金流的收入。

也可以再去找2月和5月有發放股息的ETF，就像集點數一點，把一年12個月都湊齊；以上是舉例，並非只有這幾檔ETF可以組成月月配，投資人可以選擇自己喜歡的ETF去做搭配。

投資人的性格適合哪種ETF

0050：指數型ETF，波動性較大 0056：電子股占比高，在高股息E中，波動性較大 00878：指數規則修改過，剔除景氣循環股，波動性會比之前小 00713：屬於抗跌不抗漲的ETF，算是進可攻退可守

先假設以上的推論是正確，可以把投資人分成三種，分別有積極、樂觀、保守。

積極派：這類型的投資人雖然有存股，但是股票來到高檔，就會賣出部分持股，也有可能價差很大高出股息非常多，就會獲利了結部分持股，這類型的投資人就適合持有波動比較大的ETF；月月配配置優先建議：先0050、再來0056和00713、最後00878。 樂觀派：這類型跟積極派投資人都同樣看好大盤未來走勢，差別在於樂觀派的不常買賣，這類型投資人就比較適合買進高殖利率而非高資本利得的ETF；配置優先建議：將0050放置在最後，其餘三檔持股比例看自身喜愛分配即可。 保守派：比較不能接受資產上上下下的震盪，也害怕股市隨時會有利空消息出現；配置建議：選擇00878和00713這種比較抗震的ETF，0056和0050就可以擺放比較少的持股比例。

什麼情況ETF會下市？

根據台灣證期局的規定，ETF最近30個營業日平均規模低於終止門檻（股票ETF終止門檻一般為1億元）就必須下市，以上4檔的ETF遠遠高於1億，所以短時間內不用太擔心下市這個問題。

另外，基金單位淨值(NAV)=基金淨資產價值總值/基金單位總份額，ETF的淨值如果較發行價跌幅太大就有可能下市，台灣證期局規定，最近30個營業日之平均NAV累積跌幅90％，滿足此ETF下市規定，就必須下市。

簡單來說，ETF的淨值如果相較發行價跌幅太大的話，就有可能會下市；4檔ETF的淨值（統計時間4/9）都是高於發行價的，所以這種下市的可能性也不用擔心。

什麼情況ETF不配息？

只要注意淨值和發行價之間的變化，當ETF的淨值跌破發行價的時候，有些ETF就不會配息，像10幾年前的0056就有此不配息的案例發生。

現在很多ETF都有採用收益平準金這個制度，這樣就比較不受淨值和發行價格的影響，當然也有人覺得這樣的制度是在圖利基金經理人，這也是為什麼不少投資人覺得高股息配息只是左手換右手。

不過這樣的說法不是很正確，應該是要看情況，沒有填息的話那才是，倘若有填息，那股民就是實實在在地賺到這筆殖利率。

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