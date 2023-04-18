台積電今年第一季上漲14％多！ 0050持有比重最高績效卻輸「這三檔」ETF

【撰文・玩股講客人】

最近市場隨著鷹派升息的氣勢轉弱，甚至出現降息的聲音之後，科技股的賣壓似乎也沒有2022年這麼猛烈，在2023年元月初的時候，我就曾加發表過一篇ETF專題，主要針對2022年跌幅最大的前五大ETF進行統計回測，結果發現這些科技股相關ETF的確殺很大，但在2023年出現止跌回升的跡象，有興趣的朋友記得點擊上面連結，ETF系列是固定專題，我會以各種ETF結合總經面、權值股、產業面、原物料、存股面、波段面、海外投資等不同思維進行研究，每次內容不一定會重複。

當時並未近一步追蹤，但在經歷過2023年第一季之後，這些科技股的財報也紛紛轉為弱勢，舉例來說：台積電（2330）2023年三月營收繳出營收約新台幣1,454.8億元，月減10.9%、年減15.4%，出現疫情以來的首度嚴重衰退，聯電（2303）、鴻海（2317）同樣不意外也出現衰退。

雖然這些科技股在第一季累計營收依舊為年增，但三月營運明顯轉弱，其實你就得特別注意這個現象。但有時候科技股的重點也不在財報表現而已，還有看產業面、總經面的發展，例如2022年這些科技股依舊受惠晶片產能不足、航運塞港漲價，明明基本面就是利多，結果FED在2022年啟動升息循環之後，全部跌得七暈八素，是這些公司不好嗎？我想這倒未必，重點還是在市場資金面臨升息的恐慌而帶動賣壓，甚至還有國際局勢動盪所帶來的壓力，不然巴菲特也不會在2022年第四季出清台積電ADR，他跟查理蒙格也覺得台積電很不錯，可是就怕國際、政治動亂的風險，只好先退場閃人。

難道CPI趨緩、升息速度放慢就足以讓你抄底台積電嗎？如果外資又突然發瘋怎麼辦？這其實是一個大問哉！所以利用ETF先試水溫投資就會成為大家的首選，投資個股會害怕，但又知道投資機會不能錯過，如果投資半導體、電子股、科技股相關的ETF，假設反彈當然就開心，但如果繼續跌了也不用怕下市或腰斬風險，畢竟這些ETF本身就是由經驗豐富的投信經理人在運作操盤，當投資標的爛到不行他們也有汰弱留強的機制。

所以這也是為什麼0050、0056、00878總是一堆人定期定額的主因，因為大家就是想利用少量資金慢慢買進，有漲就開心，下跌就一路扣款到上漲為止，反正也還有股息可以領，時間拉長之後這些指數型ETF也是跟著長線多頭上漲，回到2023年第二季來探討，延續我在2023年初發表的ETF專題，直接針對殺最慘的科技股相關ETF在第一季進行回測，就能看出市場態度了。

主要抓出富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）、第一金工業30（00728）以及中信小資高價30（00894）、台積電進行對照，幫大家列出這些ETF在2023年至今的走勢。

我將這些科技ETF自2023年到撰文當下2023年4月12日收盤價進行統計，依據績效排序為富邦半導體累計報酬22.41%、中信半導體累計報酬21.14%、中信小資高價30累計報酬20.52%、元大台灣50累計報酬9.8%、第一金工業30累計報酬7.81%，這些科技股果然驗證半導體反彈的走勢，如果當初你有看過我在年初發表的文章，現在應該會很有感對吧？

而這張表格我額外加入台積電及ADR績效，台積電繳出14.79%、台積電ADR則有20.55%的表現，如果以這兩黨原始股為基準，那麼元大台灣50、第一金工業30的表現是比較低迷一些，有趣的是，台灣50持股台積電47.29%、第一金工業30持股台積電27.07%，也高於其他三檔績效更為突出的ETF，當然，這些ETF的成分股也包含其他景氣循環股，所以整體績效也被拖累了不少。

投資科技股ETF就要想好風險！

以回測第一季數據做個總整理，如果你想投資台積電，那麼直接投資這檔公司的績效可能比較好；但如果是看好科技股反彈，那台積電的比重就不能太高，否則整個基金都在買台積電，漲跌都看台積電吃穿，其實就跟直接買0050沒什麼差異性了，所以就要投資半導體或科技股主題的ETF會比較好，從回測績效已經說明了一切，00892、00891確實勝過台積電及ADR的績效，而第三名的00894贏過台積電、跟ADR差不多平手。

如果你認為第二季升息節奏、打科技股的力道都會趨緩，那麼科技股或許就是目前值得觀察的時機點，畢竟這些公司也爛到底了。當然啦，我們也不能斷然否認接下來就沒有持續下跌的風險，所以要嘗試就要量力而為，投資風險要想清楚，你想抄底就是這樣，如果最壞打算是凹單的話，那麼ETF具有分散風險、汰弱留強的特性，或期待拉「積」盤行情並直接持有台積電，如何拿捏投資策略擬定及取捨就很重要囉。

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