00878人多的地方照樣去？用「一條件」檢視：不該有持續配息成本會歸零想法

【撰文・小股東】

筆者無意挑戰全台百萬00878受益人。一檔投資商品如此受歡迎，必然有其不可忽視的優點，至少在對的時間和空間裡，它有著相對吸引投資人的特點。

你是因為大家都說00878好，所以跟著一起買嗎？ 你是因為網紅達人推薦，所以也覺得它很值得投資嗎？ 你是否也浸淫在「持續配息，總有一天成本會歸零」的預想中？

其實你更應該思考 投資00878ETF是否適合現在的你！

00878的優點不用贅述，Google一下滿滿當當的優點。投資工具越發的優質和容易親近是非常合理的。大家也都歡迎。筆者也在國泰投信發行之始就參與，也認同這檔ETF的核心。因為它與筆者的投資組合並如二致。

本文想探討幾個ETF投資盲區，提供投資朋友藉鏡：

1.ETF其本質是成份股：永遠別忽視其本質就是成份股的組成。成份股下跌，ETF的淨值就會掉；成份股配息減少，ETF能配出來的息就是減少。所以千萬別以過往的配息額來認知未來的配息額。

當然ETF投資一藍子好股票，有效分散投資，並且ETF有汰弱擇強的機制。這些優點完全被認可。然而在此一構面上，投資人也必須理解，買00878如同投資台灣的總體經濟走勢，這道理類同於買0050如同投資台灣加權指數一般。股票型ETF的投資仍然是股票的投資，仍然存在「價格波動」及「收益率起伏」的狀況。

2.ETF是基金的一種型式：它存在持有成本（經理費和保管費），雖然00878相形低廉，然而對長期投資而言仍不應忽視這是持有ETF必須相對付出的「代價」。

3.不應該存在「持續配息，總有一天成本會歸零」的想法：投資並不是儲蓄的觀念，一檔年息5％的投資標的，你買進的目的只為了20年後把成本完全收回來嗎？

投資朋友不妨細細思索 你的投資所謂何來？

你看看「賺錢」這件事情是多麼地重要！

所以「投資」是一項更有效率獲取財富的手段 因此「投資」也是一種能力。

投資ETF是相當輕鬆的一件事情，卻相對的讓你失去了「鍛煉投資能力」、「建立獨立投資性格」的機會；因為你把投資選股及管理資產的工作以每年約0.6％的費用委託給了ETF的經理人。

其實在投資ETF的同時，你也可以不用荒廢了提升投資能力的時間與機會。你可以去檢閱ETF的成份股，更去蕪存菁地選購成份股裡基期更低，殖利更高的股票。你也可以在大型企業或金融股處於營運谷底時逢低買進。

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用「理財時間」來檢視你是否適合投資ETF吧！

A類型：因為輪班工作／醫師／教師...等等，上班時間無暇交易、下班後能花費在閱讀財經訊息，檢閱投資資料等「理財時間」極少的人。此類人士，在工作強度大的時期，你確實較為適合將資金投注在ETF商品上。但簡單地理解以及多元分散在不用款式ETF產品上仍是必要的。例如高股息ETF、權值型ETF、債券ETF及不同國家或產業主題的ETF。

B類型：每天可以有若干時間閱讀財經訊息，對股巿各類股、各大產業龍頭公司也知曉的投資人，以及工作時間有彈性，甚或是退休人士等等。如果你是這類人，你應該把投資理財的工作收回來自己執行和管理。當然在投資組合裡，你也可以買ETF。你可以在選股、交易和持股的過程中練就更成熟的投資能力及獨立的投資性格。

投資的手法，莫一是衷，由淺入深。一開始你可以跟隨著指數的選股邏輯買進這些成份股，買的比ETF經理人更漂亮，更有彈性地加碼及調節，獲取比ETF更佳的殖利率。隨著投資實力的提升，你的選股將更多元更精彩。

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附表是00878成份股前十大，以4/13收盤價計算2023年的股息殖利率，平均殖利率為5.1％。待00878陸續收到成份股的股息後將均衡周期派發給所有收益人，或許經理人在前期有預留部份裕度以平衡各期減少波動，然而成份股配息少了，遞延至派發予受益人時也必然是降低的。（以上供參考）

如果你想參考筆者對00878更多的評價，可閱讀：00878配息預估、買00878還是買成份股

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878適合你嗎?用一個條件來檢視吧! (人多的地方不要去!!! )