買00878、0050沒什麼激情！ 存股達人：難在「堅持」這件事

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

存股難嗎？難在堅持吧！

「存股」這個投資方式大約興起於7、8年前，近2、3年蔚為風潮。版主應是公司第一個開始存股的。

還記得4年前，約是2019年，幾位同事間接得知版主有在存股，興沖沖地和版主討論存股的利弊得失，也信誓旦旦地說會制定一套完整的存股計畫，並認真執行。當時在公司，只要一有時間碰面，都會聊上幾句和存股相關的話題，交流投資心得，志同道合的人相互支持，感覺很好。

4年後的現在，版主依舊在存股路上努力奔跑著，而那些當年聲稱要堅持存股的同事們，如今已是熱情不再。以前只要聊到存股，大夥的話匣子似乎就闔不起來，熱切發表看法，如今只剩簡單的「嗯」、「喔」，2019年持有十幾張，2023年庫存依然還是十幾張。有的同事頻繁進出股市、有的同事受不了存股的低報酬、有的同事及時行樂去了...，當年的信誓旦旦已成了今日的過眼雲煙，「存股」如今不過就是一場回憶。

近日同事們得知，版主這幾年來依然紀律存股，很是訝異。看著版主的存股成績，有些同事懊惱著為什麼不堅持到底，版主也沒多說什麼。版主存股很多年了，心態一路變化，從一開始的迷惘、懷疑，而後漸漸認同存股，到如今堅信這是條正確的路。存股確實很容易讓人失去熱忱，它不像短線操作，偶爾會帶來毒癮般的興奮感；每年涓涓細流的微小獲利，也會產生一種似乎永遠到不了終點的絕望感。因此，不難想像很多人會中途放棄存股

此外，2020年至今更是出現許多飆漲的妖股，疫苗股、口罩股、遠距工作股、電商股、航運股、解封概念股、綠能股、電動車概念股...等，短短一兩年漲幅300%、500%的比比皆是，對照存股一年大約5%~8%的報酬率，兩者的短期回報實在無法相提並論，誘惑著許多原本的存股投資人紛紛棄船轉向尋找下一檔飆股

最近版主同事們鮮少聊存股了，0050、00878、00850...似已不在討論清單，畢竟這些標的確實沒什麼激情，最常談論的反而是「中興電」、「東哥遊艇」、「星宇航空」...這類短期瘋漲的個股。面對這類飆股，版主確實也會受到誘惑，也許有一天會挪部分資金小試身手，但截至目前為止，版主仍然堅守在存股這條路上！

您存股幾年了？還在這條路上堅持著嗎？

存股不難，難在拒絕誘惑、難在堅持！共勉之！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00850元大臺灣ESG永續 1513中興電 8478東哥遊艇 星宇航空 報酬率

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