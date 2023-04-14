快訊

影／驚悚！中和工安意外「鋼索突斷」 建材壓傷工人

邱豐光回顧白曉燕命案 難忘南非武官遭挾持那一夜

母生病全靠弟媳照顧 分遺產卻驚見「老家存款歸零」跳腳了

00878換00713更好？「張數加薪表」曝光 他：兩檔差異微乎其微

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

元大台灣高息低波（00713）連續三年年度殖利率狂飆7％大關，主打高股息同時加入低波動機制，順利在2022年熊市成為台灣抗跌數一數二ETF，00713成分股篩選條件究竟有什麼特別之處？是否要將國泰永續高股息（00878）換掉全部改為00713？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，比較了00713、00878的年度殖利率、波動度，即便00878沒有特別加入「波動度」這樣篩選因子，兩者的差異也是微乎其微。

以下為影音內容：

00713最近三年年度殖利率，雖然2023年還只有第一季的配息資訊，但若直接假設股價、配息四季完全相同預估，所以分別會是6.81％、7.34％、6.92％近三年平均殖利率大於7％。

00713持有張數加薪表

利用00713今年度第一季配發現金股利0.68元，除權息前股價39.30元計算，持有10張所需總成本39萬3千，每個月可以幫自己加薪約2267元。

想要每個月加薪1萬元，大概需要存下40至50張，所需總成本介於157萬至196萬之間

00713去年宣布改成季配息之後，除息月份3、6、9、12月，剛好和00878的除息月份2、5、8、11月錯開，所以同時持有00713和00878兩檔高股息ETF幫自己打造月月配息組合。

假設一樣每個月要幫自己加薪約9千元，00713總共需要存下40張，所需總成本157萬，00878總共要存100張，所需總成本170萬

00713成分股篩選條件分析

台灣市值前250大／20日均交金額大800萬

第一步驟：依照「股利率」進行篩選

第二步驟：利用營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標進行遴選

第三步驟：獲利能力、益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度

第四步驟：算術平均計算綜合分數，選取前50上市司股票(個股權重之「上限為10％」、「下限為1％」）

00713採用最近一年現金股利率，當作主要判斷標準：選擇「過去一年」現金殖利率排名前60％，同時排除年度殖利率大於30％的異常個股，主要是為了保持ETF的整體穩定性。

如果00713納入的成分內容，包含殖利率狂飆的航海王，例如今年年度殖利率高達40％的長榮，00713還能符合「低波動」這項標準嗎？

高股息最重要的成分股篩選條件就是「股利率」，0056是採用「預測未來一年」殖利率，00878是採用「過去三年」平均殖利率，00713則是選擇「過去一年」現金股利殖利率，當作成分股的主要篩選條件。

不難發現00713的篩選方式跟00878非常相似，因為00878過去三年的平均殖利率裡面，「過去一年」就占整體的百分之50％。

看到上圖統計出0056、00713、00878前十大成份股，2022年年度殖利率可以明顯看出，三檔成分股殖利率真的差不多， 主要差別只在於0056的整體年度殖利率比較高一點，00713、00878的Beta值也就是波動度比較低一點。

甚至比較00713、00878的年度殖利率、波動度，哪怕00878沒有特別加入波動度這樣篩選因子，兩者的差異也是微乎其微

最適合自己的高股息ETF

在意收益分配方式是屬於年配息、季配息：0056屬於年配息，00713、00878屬於季配息。

年度總管理：00878最低。

2022年年度殖利率：0056最高。

2022年年化報酬率：00713最抗跌且整體績效最高。

另外00878入手門檻低且受益人數最高，整體規模0056最老盤也最大；Beta值00713、00878一樣都是0.5，想幫自己打造加薪一萬元加薪組合，0056則有機會利用最少總成本達成。

0056（預測未來一年殖利率最高）

全台灣最老牌高股息、有機會獲得最高的年度殖利率

00713（過去一年殖利率最高）

近三年年化報酬率最高、Beta值0.5205最小

00878（過去三年平均殖利率最高）

年度總管理費用最低、有機會獲得最穩定的年度殖利率

高股息ETF大同小異，重點是能否堅持紀律、長期持有。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 報酬率 ETF 成分股 季配息

延伸閱讀

買房娘家出千萬…婆婆花二百萬竟要「共同持有」？ 律師解答：屋子非一人一半

餃子王！他買44張八方雲集（2753） 信心喊漲：該跌的已經跌完了

20萬訂閱YouTuber「1個月賺多少錢」？ 她公開收入：答案是會餓死

最強股東會紀念品現身 中鋼送「傘Ｑ」展現韌性特質

相關新聞

00878換00713更好？「張數加薪表」曝光 他：兩檔差異微乎其微

元大台灣高息低波（00713）連續三年年度殖利率狂飆7％大關，主打高股息同時加入低波動機制，順利在2022年熊市成為台灣抗跌數一數二ETF，00713成分股篩選條件究竟有什麼特別之處？是否要將國泰永續高股息（00878）換掉全部改為00713？ YouTube頻道《知美JiMMY》分享，比較了00713、00878的年度殖利率、波動度，即便00878沒有特別加入「波動度」這樣篩選因子，兩者的差異也是微乎其微。

00919漲幅高成靠山…00713新黑馬選誰？ 網揭1原因：它比較好

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，許多投資人都偏好選擇這類標的，據統計，今年第一季群益台灣精選高息（00919）漲幅達15.52%，PTT網友大讚是「靠山」，但也有人持反面意見，直言「00919去年曬剛出，買還是買有幾年考驗過的，00713就很不錯」。

00878漲起來…該把金融股全換掉？ 專家「不建議」：沒把握就買ETF跌了會漲回

對於個股沒有把握，請盡量不要買個股，買ETF吧，而ETF下跌後，一定會再彈上來的，因為你不會那麼倒楣，買在全部是日薄西山的標的的ETF上...

台50ETF怎選…00923還0922？與0050、006208重複個股有「六檔」

現在巿面上有多檔台50ETF，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台灣ESG低碳（00923），選擇一多就有選擇障礙，不知道該怎麼選？

2檔台股高息ETF創新高 00919漲幅雙冠王

台股近期表現高檔震盪，不過投信發行的11檔台股高息ETF表現相對出色，統計至4月11日止，有包括群益台灣精選高息（009...

凱基優選高股息30完成首次填息 本周持續走揚

觀察近一周股價表現，台股加權指數持續震盪，最終以下跌0.2%坐收；相較之下，受台灣投資人青睞的高股息ETF，共11檔高股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦