00878換00713更好？「張數加薪表」曝光 他：兩檔差異微乎其微

元大台灣高息低波（00713）連續三年年度殖利率狂飆7％大關，主打高股息同時加入低波動機制，順利在2022年熊市成為台灣抗跌數一數二ETF，00713成分股篩選條件究竟有什麼特別之處？是否要將國泰永續高股息（00878）換掉全部改為00713？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，比較了00713、00878的年度殖利率、波動度，即便00878沒有特別加入「波動度」這樣篩選因子，兩者的差異也是微乎其微。

以下為影音內容：

00713最近三年年度殖利率，雖然2023年還只有第一季的配息資訊，但若直接假設股價、配息四季完全相同預估，所以分別會是6.81％、7.34％、6.92％近三年平均殖利率大於7％。

00713持有張數加薪表

利用00713今年度第一季配發現金股利0.68元，除權息前股價39.30元計算，持有10張所需總成本39萬3千，每個月可以幫自己加薪約2267元。

想要每個月加薪1萬元，大概需要存下40至50張，所需總成本介於157萬至196萬之間。

00713去年宣布改成季配息之後，除息月份3、6、9、12月，剛好和00878的除息月份2、5、8、11月錯開，所以同時持有00713和00878兩檔高股息ETF幫自己打造月月配息組合。

假設一樣每個月要幫自己加薪約9千元，00713總共需要存下40張，所需總成本157萬，00878總共要存100張，所需總成本170萬。

00713成分股篩選條件分析

台灣市值前250大／20日均交金額大800萬

00713採用最近一年現金股利率，當作主要判斷標準：選擇「過去一年」現金殖利率排名前60％，同時排除年度殖利率大於30％的異常個股，主要是為了保持ETF的整體穩定性。

如果00713納入的成分內容，包含殖利率狂飆的航海王，例如今年年度殖利率高達40％的長榮，00713還能符合「低波動」這項標準嗎？

高股息最重要的成分股篩選條件就是「股利率」，0056是採用「預測未來一年」殖利率，00878是採用「過去三年」平均殖利率，00713則是選擇「過去一年」現金股利殖利率，當作成分股的主要篩選條件。

不難發現00713的篩選方式跟00878非常相似，因為00878過去三年的平均殖利率裡面，「過去一年」就占整體的百分之50％。

看到上圖統計出0056、00713、00878前十大成份股，2022年年度殖利率可以明顯看出，三檔成分股殖利率真的差不多， 主要差別只在於0056的整體年度殖利率比較高一點，00713、00878的Beta值也就是波動度比較低一點。

甚至比較00713、00878的年度殖利率、波動度，哪怕00878沒有特別加入波動度這樣篩選因子，兩者的差異也是微乎其微。

最適合自己的高股息ETF

在意收益分配方式是屬於年配息、季配息：0056屬於年配息，00713、00878屬於季配息。

年度總管理：00878最低。

2022年年度殖利率：0056最高。

2022年年化報酬率：00713最抗跌且整體績效最高。

另外00878入手門檻低且受益人數最高，整體規模0056最老盤也最大；Beta值00713、00878一樣都是0.5，想幫自己打造加薪一萬元加薪組合，0056則有機會利用最少總成本達成。

0056（預測未來一年殖利率最高） 全台灣最老牌高股息、有機會獲得最高的年度殖利率

00713（過去一年殖利率最高） 近三年年化報酬率最高、Beta值0.5205最小

00878（過去三年平均殖利率最高） 年度總管理費用最低、有機會獲得最穩定的年度殖利率

高股息ETF大同小異，重點是能否堅持紀律、長期持有。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。