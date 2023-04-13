00919漲幅高成靠山…00713新黑馬選誰？ 網揭1原因：它比較好

高股息ETF主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，許多投資人都偏好選擇這類標的，據統計，今年第一季群益台灣精選高息（00919）漲幅達15.52%，PTT網友大讚是「靠山」，但也有人持反面意見，直言「00919去年曬剛出，買還是買有幾年考驗過的，00713就很不錯」。

一名網友在PTT發文表示，「00919是老蘇（指承通投顧資深分析師陳嘉偉）的靠山」。但其他網友不大認同，紛紛留言「買919還不如買航運個股，這2個ETF我寧願選878」、「我覺得00713比較好，當大型價值股來用」、「ETF玩啥價差」。

還有網友留言「919不是去年底才剛出嗎？要買還是買有幾年考驗過的，713就不錯」、「左手正二右手反一」、「問就是正2」、「老蘇諾亞方舟避風港」、「老蘇：學我」。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，以台股而言，台股ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。