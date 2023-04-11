股息不夠多該怎規劃？ 專家曝做法：集中投入標的00878或中華電信等標的

【撰文・小股東】

「用股息支應生活所需，以薪水澆灌投資本金」。一位方格子的讀者給予了回饋，這句話給了他很強烈的感受。他原就有此想法，只是作法不具體，如今他決定開始執行，雖然他的被動數入尚不足以完全支撐家計所需，他仍然想開始試著做。

「用股息支應生活所需，以薪水澆灌投資本金」這段話乃出自於：我的投資秘書

因為以股息支應生活所需，讓我們對生活有了更堅毅的底氣 因為以薪水澆灌投資本金，讓我們對工作有了更強韌的動力

財務自由後就可以到處玩就不用工作了？先別急著下定論 言之尚早

不過財務自由後，你確實不再受到工作和經濟直接層面的壓迫。你可以選擇換一個更能兼顧家庭和豐富內心的工作；有更多的時間和心思去追尋曾經的夢想。

當我們以股息來支應生活所需，你不再汲汲營營於日復一日的工作重擔，因為你有了「被動收入」這個強力的後盾，在生活上、在基礎經濟上你可以更有底氣地昂首去面對生活。

當我們以薪水來澆灌投資本金，工作不再是沒有盡頭的救贖，工作賺取薪水是為了更快速灌養我們的本金，茁壯投資本金的規模。這份動力使得你有有堅韌的毅力來面對工作的挑戰。

但是對很多年輕朋友來說，「被動收入足以養活一家人」這個財務自由的狀態是多麼的遙遠。所以情緒面一直處於被生活壓迫的狀態。

「用股息支應生活所需，以薪水澆灌投資本金」。看似排列組合的文字遊戲罷了，我的總收支沒有變化呀！

「工具」幫我們提高效率 「方法」幫我們改變認知

筆者自身的歷程，當達到財務自由後，我們仍然繼續工作著，工作的目的是更快速地把投資本金澆灌茁壯。工作的心態隨之有了很大的改變，更從容地面對工作上的瓶頸；更釋然地看待競爭環境中的種種不公平。心態轉變了，好似整個宇宙都在幫襯著自己。

還沒財務自由該怎麼做呢？

你當然可以做，對自己的生活乃至於對自己的財務規劃，都是自己的責任，你可以參考旁人的作法，你更可以有自己的創意。

被動收入不足之【方案A】

可以把每年不同月份收到的股息集中在一檔或同類型的投資標的上。例如0056/00878/金融特別股或中華電信，這些標的的淨值往往會在除息後緩慢地上升，一直到下一次的除息。

將這部份資金用予每年不定期的大額支出: 例如綜所稅/房地稅賦或保險等。如此作法，不用為了繳稅和繳保險費而籌錢，因為這些支出已被你所預先提撥儲備起來了。

你可以更工整地收支每月的薪資及生活固定開支，如此一來每個月可投資額度也更固定了。每個月能不斷地增長投資本金是很有意義的一件事。

被動收入不足之【方案B】

如同上項的反面作法，可以把每年收到的股息開立定存單，設定每月一張存單到期入帳，供每月基本生活費用所需。例如你的被動收入約24萬台幣，即開立12張定存單，每張2萬元，每個月到期一張。

這二萬元無法支應一家子全部生活所需，但可被設定成支付相關固定費用。例如伙食費，水電等固定花銷。

伙食和生活的固定花銷有了被動收入幫你撐起來，你的工作收入儘可高效地投入投資本金。當遇到大筆費用需求，例如繳稅及保險費等再另作安排。

亦或者由股息來負責支付房貸等定額的費用，被動收入幫你繳房貸，這是一種很甜美的安排，每天回家進門都會多一份幸福感呢！

被動收入充足之【方案A】

假設家計年度需求為120萬，將股息收入之120萬集中配置在低波動的標的上，例如特別股或電信類股，每月提取需求額度出用。此時如若你仍有工作收入，這份收入將可100％用於充盈你的投資本金，快速累積投資本金。

被動收入充足之【方案B】（此為筆者目前狀態）

假設家計年度需求為120萬，於股息入帳後依序開立12開定存單，每單10萬元，每月到期一張存單。然而年需求120萬的家庭並非每月資金需求為10萬，可能平時為6萬，特定月份則為15萬...等。作法可以是將每月十萬到帳的金額作虛擬帳戶的記帳，使得你的費用預算更清晰。當然在可預估支出的頻度下，也可依不同月份需求開立不同金額存單，例如五月繳綜所稅的月份即到期較大金額的存單。

當被動收入開始撐起家計，你的心態將截然不同，生活變的更有底氣，工作變的更有動力。做起來吧！

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：用股息支應生活所需，以薪水澆灌投資本金