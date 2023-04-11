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00878擴增超快！他不解「漲幅差又有一大隱憂」 網曝2關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）相當受到投資人青睞，今年來受益人數持續飆漲，不斷改寫新紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照
國泰永續高股息（00878）相當受到投資人青睞，今年來受益人數持續飆漲，不斷改寫新紀錄。台股示意圖。聯合報系資料照

國泰永續高股息（00878）相當受到投資人青睞，今年來受益人數持續飆漲，不斷改寫新紀錄。但有網友不解，00878漲幅不佳，內含不少近期衰退的金融股，比起來00919的配息也更高。其他人則認為是因為「00878是第一檔季配息ETF，加上又有收益平準金，很多人看到高股息就無腦買了」。

根據CMoney統計，截至4月7日，受益人數月月增最具代表性的是ETF人氣王的國泰永續高股息（00878），今年來受益人數增加18.9萬至98.6萬，持續改寫ETF新紀錄。

有Mobile 01網友不解表示，「00878規模擴大到1800億，還超越0056，但這檔ETF真的有那麼好嗎？目前為止漲幅還好，之後的殖利率也不被看好，加上裡面過多的金融股，金融股的衰退大家有目共睹，玉山金、國票金今年已經很慘，結果規模還擴增超大，是廣告打太兇還是老師太會帶？」

該網友表示，「目前為止，00919還沒開始配息，第一次是六月開始配息，不過和兩檔最大的差異應該就是產業配置的不同了，00919的成分則是電子股佔多數，一檔金融股都沒有，今年電子很多都配到10%上下，加上五月底用當年股利換股，配息有機會更高，有買00878的人可以加個00919做互補」。

其他網友則留言「高股息一直都是台灣人最愛，其實也不用想這麼多，00878是第一檔季配息的ETF，加上又有收益平準金，很多人看到高股息就無腦買了，根本也不會思考他會不會漲或是用後照鏡開車」、「因為季配，因為成份股還算適宜」。

還有網友留言「00878就廣告打得兇，不用懷疑」、「有多少投資人會好好研究選股邏輯呢？就說了人多的地方少去，結果00919這段漲幅也沒賺到」、「樓主好像不太喜歡金融股，我自己是不太喜歡航運，這看個人喜歡吧，最好是多分散，風險低」。

高股息 ETF 收益平準金 季配息 00878國泰永續高股息

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