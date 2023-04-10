0056定期定額35至23元一路買成正報酬！他曝：用「這招」勝率達80％

元大高股息（0056）適合定期定額嗎？Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》親自實測，從多頭走向大空頭，一路定期定額兩年半，從高點35元一路買到低點23.8元，報酬從本來的負數，直到近期翻正，期間還領了2次息。

更不藏私分享，可以在0056除息當日買進，放至隔年的除息前一日賣出，歷年來看這樣的操作勝率高達80％。

以下為影音內容：

0056

0056一直以來都有被挑戰的聲音，自從國泰永續高股息（00878）變成新國民ETF後，就一路不斷的被拿來PK，2022年碰到空頭，以科技成分領軍的0056當然績效很差，被00878和元大台灣高息低波（00713）輾壓。

又納入了景氣循環股航運和面板，被一堆人罵臭頭，雖然是高股息卻也是高波動，大漲大跌的幅度不輸元大台灣50（0050）。

的確2022年空頭，大盤大跌，0056也跟著大跌，還跌很深，0050跌了21％，0056也不遑多讓跌了18％，同為高股息的00878和00713跌幅在10％以下；難怪0056被罵臭頭。

但0056是台灣第一檔高股息ETF，從10多年成立，一路存活到現在，一定有他的優缺點。

0056優點

0056穩定配息達12年，平均股利為1.45元，雖然自上市以來曾經有2次沒配息過，是因為沒有達到當時公開說明書裡頭的收益分配標準，也就是收益評價日的股價要高於發行價格25元，才能進行配息。

因為當時沒有高於發行價，當然就沒配息，後來2011年時，投信就修改了公開說明書中關於「收益分配」的規定，只要其持有的成分股有配發股息，0056就會配息。

所以往後評估0056配息時，將不再受到股價影響。

另外0056年年填息，個股配出高息後又能填息都很難了，更何況還長達12年，這是讓投資人喜愛它的原因之一。

第二個優點則是它的高殖利率，歷年平均為5.51％，有些年度甚至還到6、7％以上。

第三則是規模大、流動性高，把近11年的規模及受益人數分布抓出來看，可以發現11年間，從32億成長到1703億，從100億的規模成到1000億，只花了4年時間，而總受益人數更是從1.5萬人成長到91.1萬人，太驚人了。

0056缺點

缺點一，它可是被列為RR4的風險等級，通常只要是被歸類在RR4-RR5，就是投資屬性上的高風險，也就是積極型，也代表了波動相當的大。

從歷年的最高價和最低價的相差幅度來看，最高價出現在去年，反而不是在新冠疫情年，新冠肺炎年的高低價差原本是最大的達45％，但去年高低價竟然超越了它達47.6％；去年開春就買的人應該會發現股價一路跌，心情會很不美麗。

卻點二，預測未來、不屬於被動投資（基金經理人主動選股）：以「完全複製的指數化操作」策略，追蹤臺灣高股息指數之績效表現，臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編，成分股是由「臺灣50指數」及「臺灣中型100指數」成分股中符合流動性測試標準，挑選未來一年「預測」現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。

缺點三，內扣費用太高：原本想指出元大投信出的ETF是以內扣費用高為出名，但是把它幾檔ETF拉出來看，竟然發現2022年全年度總管理費，同樣是元大出品的0050和00713，內扣費用都比0056來的低，0050費用還是0056的一半而已，到底0056是貴在哪裡？完全不了解。

最後的缺點是產業組成，可以發現都是集中在電子科技類股，這裡類股常常引領整個股市大漲大跌，當然0056也會跟著受影響。

0056適合定期定額嗎？

經過持有多年的觀察，0056在空頭時其中，較適合定期定額，因為不知道市場什麼時候見底，就定期定額讓它扣，等到多頭來臨時，績效的漲幅就會翻得更快。

把自2020年股災以來到現在的股價分布抓出來，可以發現當在股市空頭往下買時，成本是越來越低，殖利率也就會越來越高，當多頭甚至大多頭來臨時，報酬就是很快翻正，這時帳面上股價回正，有價差空間，空頭期間也照樣領了股息入袋。

個人採取策略除了在空頭定期定額外，還會採取跌破10年線，就單筆加碼的策略，10年線在26.41這個位置，這邊是可以作為單筆加碼的參考點。

實測分享

2020年11月進場，一路從多頭、大多頭買到大空頭，股價最高買到35元、最低買到23.8元，2022年跌破10年線後單筆加碼，2023年4月累積報酬已翻正，期間還領了2次息。

還可以善用年年都填息的特性，也就是說除日當日進場，放到隔年除息前一日賣出，這樣的勝率是最大的，從歷年來看賺錢的機率有8成，以去年10月除息的股價來看，放到現在離除息還有半年，價差就已經賺了快20％。

結論

其實00878還沒上市和00713還沒爆紅前，很多人很早就持有0056，買了很多年放著，除非是前年追高買到36元，不然以前買的平均都在20多元而已，也領了好幾次息，成本已經壓得夠低。

即使股災出現，跌破10年線都還是賺，還需操心嗎？這時要煩惱的是有沒有錢趕快加碼才對。

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