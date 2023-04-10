0050去年最低90幾元他卻大膽抄底？ 99啪：幾十年可能才一次的機會

擁有百張以上元大台灣50（0050）的動態資產配置達人「99啪」自學投資。時值40歲，當投資收入超過年薪時，毅然決然地離開人人稱羡的公務員工作，他用一張圖四層架構打造源源不絕「被動現金流」，享受家庭生活及「財富自由」！

99啪在《投資嗨什麼》分享，2022年初成功炒底0050，他提到買「大盤指數ETF」，不能只看國發會的「景氣燈號」還要看其他先進指標進場，報酬會更高。

以下為影音內容：

如何靠自學 做好投資

一定要有系統的學習開始，比如多讀好書、有一些課程覺得不錯就可以報名參加，最重要學習完後的重點是要去「實戰」，因為只要透過真金白銀的投入股市，才能體會人性的貪婪跟恐懼。

當然，投入之後肯定是有賺有賠，賺錢當然是很開心，若是賠錢就要趕快檢討然後做修正。

這樣的投資過程，就如果自己當年參加國家考試一樣，考試久了會發現很多考題都很類似，透過不斷的循環「學習、實戰、檢討、改進」，大多數的投資人可以摸索出一套屬於自己的投資方法。

建議一開始的時候不要有太多自我設限，多去接觸，重點是要隨著資金慢慢地成長，找到自己的投資方式。

好的投資人要具備3大特質

1.好的投資策略

標的最好能長期優於市場，至少長期回測一定要是能優於大盤的。

2.資金管理

要管理資金承受風險的能力，在需要的時候才有能力加碼，也能在高點的時候有能力減碼。

3.心理素質

有好的心理素質跟投資紀律。

同樣的策略為何有些人可以賺錢，但有人卻是賠錢，比如0050定期定額的勝率很高，但是去年0050跌到100塊甚至90多塊，在一路下跌的過程中，有多少投資人就因此停扣了，就不敢買了；即便是很簡單的投資策略，也要有足夠的心理素質跟投資紀律去執行它。

0050出現那些訊號可以進場抄底

本身0050長期持有100張左右，已經存了5年左右且是長期慢慢累積，但更多的投資人是喜歡能在股災的時候能夠買到比較低的價位。

大概有以下幾種方式：

參考「基本面數據」（比如PE<10）、技術指標（日、週、月KD<20）成交量等。 「合理價推算」，可以用0050的長期本益比、股價淨值比或殖利率推算。

舉例，其實在去年最低本益比已經到10倍了，用歷史回測就可以發現，10倍已經是非常低了；用技術面看，去年當時不論是日KD甚至是周KD還有到月KD，連月KD都已經低於20了，這種KD值就是一種超買或超賣的指標，回算就能知道在上一次有這樣的數字是08年金融海嘯才會出現的；這種市場恐慌到極致的機會，10幾年可能才會出現一次。

現在還能存0050嗎？

要看自己的投資週期是怎樣，如果是長期投資，已經從之前的高點修正下來，當然就可以進場，但如果是短線操作，就比較難判斷，可能要看一些短期的指標，但基本上只要長期持有0050要賠錢的機率就很難。

去年2022年碰到股災，多數投資人的帳面上一定是虧損，以下分享三點比較好面對股災的方式：

1.抱股：長期投資的股票，碰到股災就算不加碼，也不要隨便亂賣，尤其不能在恐慌急著賣股，很容易砍在低點。 2.做好資產配：如果持有的部位，波動超過自己的風險承受度，那平常就應該要做好資產配置。 3.買股：每次大跌都加速累積資產的機會。前提是要買對標的，長期趨勢向上的標的才可以加碼；趁股市打折時，多累積好公司的股數，等市場回復正常後，手上就有更多張數，未來也會有更豐厚的獲利。

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