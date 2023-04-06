00878、0056每個月加薪1萬選誰？ 他：去年買它成本比另檔省16萬

想要每個月幫自己加薪1萬元，應該要選元大高股息（0056）還是國泰永續高股息（00878）？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，就2022年年度殖利率來看選擇0056會比00878總成本少16萬元，即可達到每月加薪一萬；比較00878上市以來，和0056比較整體績效表現，可以發現00878整體績效28.88％大於0056的整體績效15.67％，選擇00878有機會在年度殖利率、整體績效之間取得平衡，獲得比0056更高的長期收益。

以下為影音內容：

2022年0056年度殖利率比較高，有機會花費比較少的金額，就幫自己每個月加薪1萬元，而00878在2022年年化報酬率比較高，長期持有有機會幫自己獲得更高報酬。

台灣投資人為何比較愛高股息型的ETF

ETF一次買進一籃子股票，被稱為是最適合新手的理財投資入門方式，大盤型的0050、高股息型的0056、00878，不論哪個類型更適合持有，最受台灣人歡迎的一定是高股息型ETF；即便大盤型ETF歷史回測績效勝過高股息型ETF，但對於投資新手，面對不穩定的市場環境，持有高股息ETF每年每季固定時間報酬自動入帳的方式，省時又方便。

遇到市場大跌，因為固定時間現金股利依舊會入帳，能夠慢慢回血，對於發生虧損也能夠比較不特別在意。

0056、00878 選股標準差異分析

雖同時高股息ETF，但是0056、00878的成分股篩選方式是完全不同，了解其選股標準差異，才能夠準確判斷哪一檔高股息ETF更適合自己。

簡單來說0056是採用預測未來一年，殖利率有機會最高的50間公司，因為是採用「預測」，所以殖利率會有機會更高也有機會更低。

所以如果是想要追求更高殖利率，同時也願意負擔一些實際可能更低的風險，那0056可能會比00878更適合。

00878則是採用最近三年平均殖利率挑選排序前30家公司，因為是採用最近三年的歷史數據，所以整體配發現金股利會比較穩定。

但如果想要追求穩定的現金股利配發情況，觀察成分股篩選條件，00878則是會比0050更加合適。

0056、00878 年度殖利率比較

2022年的年度殖利率比較，0056一年配發一次現金股利，單次總配發現金股利金額2.10元，換算成年度殖利率高達8.13％，比起平均4-6％股利殖利率高出不少。

0056因為是預測未來一年，殖利率有機會最高的50間公司，所以有機會出現像2022年的8.13％超高殖利率，但預設結果有好有壞，不能夠保證每次都是開出大獎。

00878一年配發四次現金股利，單季季配息現金股利金額，最高0.32元、最低0.27元，年度總現金股利金額1.15元，換算年度殖利率高達6.65％，總共四次配息，配發現金股利金額非常穩定。

0056、00878 每月加薪1萬需要持有幾張？

答案：58張0056（單張成本28元）跟105張00878（單張成本17元）。

2022年0056年度殖利率比較高的條件下，想要每個月幫自己加薪1萬元，選擇0056會比選00878的成本還要低16萬，但這只是單純利用年度殖利率計算所需成本，所以2022年殖利率比較高的0056會比較吃香。

0056、00878 二代健保補充保費門檻比較

0056（年配息）：2022年單次現金股利2.10元

假設現金股利皆為「股利所得&利息所得」

最少持有10張0056將被收取二代健保補充保費

00878（季配息）：2022年最高季現金股利0.32元

假設現金股利皆為「股利所得&利息所得」

最少持有63張00878將被收取二代健保補充保費

單筆股利所得／利息所得大於等於2萬元，支付二代健保補充保費2.11％。

課稅級距小於5％（含） 善用現金股利幫你退稅

申報年度綜合所得稅

現金股利（股利及盈餘合計金額）*8.5%

股利及盈餘可抵減稅額（上限8萬元）

舉例說明（假設年度所得稅率課稅距=5％）

年度股利及盈餘合計金額=1萬元

股利及盈可抵減稅額=1萬元8.5％=850元

應繳納稅額=1萬元*5％=500元

應退還稅額=850-500=350元

只要課稅級距是屬於0％、5％的投資人，記得善用股利及盈餘可抵減稅額，課稅屬於12％的投資者，則需要特別注意，拿到手的現金股利，在報稅季的時候，需要額外併入進行申報。

二代健保補充保費不恐怖，先存到會被扣到的張數再來擔心，即便存到之後，也要讓自己的所得會被扣到12％再來好好擔心。

0056、00878 總績效比較

0056雖然在2022年的年度殖利率比較高，待純以每個月幫自己加薪一萬元的角度，選擇0056能夠比選擇00878，利用更低的總成本達成目標。

但仔細比較00878上市以來，和0056比較整體績效表現，可以發現00878整體績效28.88％大於0056的整體績效15.67％。

所以選擇0056雖然有機會可以在花費比較低的總成本條件下，幫自己達成每個月加薪1萬元的目標，但是選擇00878有機會可以幫助自己，在年度殖利率、整體績效之間取得平衡，獲得比0056更高的長期收益。

結論

1.高人氣高股息ETF，0056、00878選股條件完全不相同，0056採用預測未來一年殖利率挑選成分股，2022年年度殖利率較高，選擇0056有機會更快達成每月加薪1萬元目標；00878採用最近三年股利分數挑選成分股，2022年年度總費用率較低、年化報酬率較高選擇00878長期下來有機會獲得更高報酬。

2.投資理財永遠沒有正確答案，也不是非黑即白，選擇適合自己的投資商品、長期投資、完善自己的財務生活。

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