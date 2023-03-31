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00878金融股比重高…美國升息1碼是利多還空？ 他：跟去年情況相反

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）以及元大台灣50（0050）這三檔ETF，對於前陣子金融股下跌，會受到什麼影響；以及近期美國升息1碼，對於金融股和科技類股來講，誰是利多，誰是利空，又會怎麼影響到00878、0056和0050這三檔ETF呢？

比較0078、0056以及0050

前陣子金融股大跌，許多人在說00878的成分股的持股比例那麼高，不能再繼續抱了，趕緊要賣掉。00878真的有那麼糟糕嗎？以下就順便將0050和0056拉進來一起比較：

00878電腦及周邊設備和金融保險業占比最高，都在27％附近，半導體只有7.34％。

0056的部分電腦及周邊設備和半導體業占比最高，都在20％附近，金融保險業只有7.14％。

這裡可以發現00878跟0056的持股理念是不同的，一個偏向金融股，一個偏向高科技的半導體。

指數型的ETF0056更不用講，半導體占比直接超過50％，屬性完全和高股息ETF不一樣，他成分股金融保險業占了15.44％。

0050在金融股的比重都是高於0056的，但比較從3月9號矽谷銀行宣布倒閉的利空消息出了之後，照許多人擔心的0050金融股持股比重高於0056，所以0050應該要跌的比較慘，但卻是0050先漲了回去，還創下近期股價高點。

再來00878金融保險類股比重遠遠高過0056，持有較高金融股比重的就完蛋了？但看到00878和0056的走勢圖，兩者根本一模一樣。

所以00878就算金融類股占比比較高，它並沒有跌的特別慘，如果因為看到網路上許多人都在批評00878說會跟著金融股一起崩盤，就因為害怕而脫手的投資人，現在怎麼辦，可能都買不回來當時的股價了。

不要忘了，ETF就是一個籃子裡裝有各式各樣的雞蛋，所以不會因為單一產業的大跌，就把整個ETF拖累下來，買一籃子的雞蛋不就是為了要能分散投資風險嗎？

升息1碼對ETF的影響

美國這次升息一碼，對於金融股還有科技股來講，誰是利多，誰又是利空，對00878、0056和0050這三檔ETF有什麼影響呢？

不論升息對金融股或科技股，誰是利空、利多，都不會劇烈的影響到這三檔ETF，因為已經分散風險，不太會受單一產業的影響

但這三檔ETF前一陣子確實有跟著金融股一起跌？因為前陣子的矽谷銀行倒閉事件，不只衝擊到了金融股，也連帶影響整個大環境，市場當時擔憂會不會和2008年金融海嘯一樣的危機，是造成所有產業的恐慌，而不是單一產業，所以ETF當然會跟著往下跌

美國銀行、債券聯準會升息三者之間的關係

原本聯準會預計三月底要升息2碼，後來考量到銀行倒閉因素，最後只升息1碼。

聯準會升息、債券是會下跌的，很多銀行都持有大量的債券，因為認為美債是無風險資產，珠不知聯準會的暴力升息，導致債券的價格下跌，所以很多銀行都因此賠了很多錢

聯準會也會擔心，如果升息幅度太大的話，這些銀行或許也會扛不住，所以最後決議升息1碼就好。

升息1碼對金融股和科技股的影響

升息「原本」對於金融股來講是利多，對於科技股來講是利空，為什麼呢？

假設一個情境，科技公司原本跟銀行借錢，拿去投資或是擴廠只需要2％的利息，央行升息1％（4碼），借貸的利息就會從原本的2％，加上升息的1％，變成3％；對於銀行很高興，可以比原先多收1％的利息，但科技公司要比平常多1％的利息。

經濟學的很多工具都是一體兩面的，升息導致很多債券價格下跌，壽險公司就買了很多債券，因為覺得美國公債無風險，卻因暴力升息，讓手中的債券未實現損益虧很慘。

升息對銀行來講原本借出去的錢利息變高是件好事，結果因為債券大跌，讓銀行旗下的壽險虧損變大，使對銀行又變成不好的事情；而科技公司本來預估要升2碼卻變成1碼，心境上來說就輕鬆很多，這時候升息對科技股來說就變成利多了

所以升息對金融股是利多還是利空，沒有人可以給出正確答案，去年3月份升息對金融股來說是利多，但今年3月份升息，對金融股來講變成是利空了

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

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