00878配息肯定會縮水…因金融股所致！專家：別糾結更要關注「這事」

網友來訊表示，今年不少高股息的股票，像是金融股配息都明顯縮水了，這麼一來他的00878是不是也要中槍，跟著配息縮水了？

答：

羊毛出在羊身上，如果ETF成分股配息普遍縮水，00878當然也要跟著縮水，這是肯定的。但是我建議，不必要糾結在這點上，怎麼說捏？

例如「殖利率」，我們打個比方，20塊的股價配1塊，殖利率是5%；換作18塊的股價配0.9塊，殖利率也是5%。所以儘管今年00878配息縮水，但是目前股價也跟去年有落差，所以殖利率變化也不會太大，這是第1點。

其次，今年的配息反映的是去年的獲利，這是一項「落後指標」，像是去年的「健康報告」，但是股價漲跌看的是「未來展望」，這是每分每秒都在變化的。如果過度追求高股息，反而有可能落入「景氣循環的陷阱」，例如這2年的航運股年年高股息，但是股價年年創新低，這應該也不是你要的。

00878選股並不是只看高股息，同時也納入ESG元素與長期營運平穩、穩定配息的條件，這麼一來落入「景氣循環的陷阱」機會就不高，另外分散持股平均在各產業也已經把配息縮水的傷害減到最輕了。

所以與其糾結在配息縮水，我認為更應該關注在「逢低買進」的執行上，畢竟過去一段時間，00878從15.5反彈到17塊，含息漲幅超過15%，這已經是2年的配息數字還有找了。

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