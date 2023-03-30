00878無腦投資又高配息！他分析指：適合新手、散戶、老人

國泰永續高股息00878擁有相當高的人氣，經常可見股市類文章底下有網友推薦投資。有投資人指出，00878主打每年高配息，非常符合一般散戶需求，又因為是無腦投資，因此成為新手最佳選擇，去年配息共6%，也是相當優秀的表現。

一名網友在Mobile 01以「國泰永續高股息00878究竟夯什麼？」為題發文，他表示，「我很久以前看過他的構成股，剛出來的時候真的覺得不怎麼樣，第一次配息甚至只有0.05，沒想到現在真的超級有人氣，因為屬於無腦投資，就衝著高股息，反過來說，那不就是對新手最好的選擇嗎？把他去年的配息加總算了一下，竟然還有6%，真的非常不錯啊」。

該網友表示，「我打算006208和00878都買買看，我自己覺得006208看的是十年二十年後的未來，期許他可以股價翻倍，而00878看的就是短期的每年高配息，除非你很有錢、賭的是未來，要不然對於大部分散戶來說，當然最重要的是短時間內的配息更加重要」。

其他網友則留言「長輩都很愛這支ETF，定期可以配息就是開心」、「如果只買一檔00878，每年配息4次而已，應該要搭配其他ETF才對，不要只買一檔」、「定存族長輩，通常重點在保本。對這類東西的認知心態上是偏向：只取息，本金沒減少，心安」。