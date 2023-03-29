00878別無腦定期定額存股了…會侵蝕收益！ 專家估算：配息恐降30％

【撰文・小股東】

00878受益人數已接近百萬，而一般投資小白最容易發生的誤區是「以往昔的配息來預估未來的配息」。在00878當期的30檔成份股中，筆者持有11檔，所以對00878的感受性也是強烈的。00878成份股正陸續公告今年度配息，我們來陪投資朋友一起剖析00878未來配息可能的方向。

00878近四季配息殖利率均值為6.67%。以當前股價在未來四季欲同樣獲取6.67%的殖利率，則每季配息應維持0.28~0.30元的水準。00878做的到嗎？

先概述幾項基本要件：

ETF的價值乃是：ETF淨值（成份股巿值+ETF獲取之配息）+收益平準金；00878於3/24的數據: 00878的資產總淨額為1843億，持有成份股巿值1797億，持股98%。

我們可以理解00878的淨值概為成份股的巿值。而對於成份股配出來的息則由ETF經理人依季度分配予受益人除息。成份股跌，則ETF股價跟著跌，00878股價自2022年高點19.78拉回至波段低點，跌幅約18%此即是反應成份股股價走跌，有興趣的讀者可閱讀筆者於2023.01月發表的00878投資攻略。

至於收益平準金，很多朋友擔心其配息佔比過高，這部份請寬心，隨著ETF規模越來越大，新增金額佔總資產佔比將顯著降低，收益平準金在配息金額中佔比也必然降低。

本文主要討論在可預見的未來幾個季度中，00878可能產生的配息變化

說明上圖：此為概估之配息時間:成份股多數為年度配息，概於每年Q3入帳，00878該年度的配息所得概分於當年Q3/Q4及下一年度Q1/Q2支應。由上表可以觀察並推論2023.Q2的配息乃屬成份股2022年配息額度，這部份的錢已在經理人手上，故可樂觀預期配息金額約當0.28元。

但另外觀察2022Q3及Q4配息已略低於去年同期，這部份是值得重視，因為成份股於2022年配息金額是高於2021年的，如下圖。但00878的配息卻略低於前期。我們可合理推測此為ETF經理人平衡息殖的政策（想留一點額度在下一期使用，在2022年時巿場已知曉成份股獲利明顯遜於去年，並將反應在2023年成份股配息的降低）

說明上圖：成份股近三年配息概況（由於部份成份股未公告2023年配息，故僅列出前12檔成份股作為參閱）

2023已公告配息之成份股，平均股息年減幅達30%，並且尚不計入未公告股息政策的公融股，金融股目前權重為26%，其影響性亦不可忽視。

就上項之成份股配息評估，2023年的年減率恐高達30%，尤以華碩/台泥/南亞減幅最為劇烈，金融股部份，雖上海銀維持相同去年股息，但我們對大型金控股息仍不樂觀。待金融股公告配息後，整體成份股預估配息值亦不容樂觀。

（另備註：由於00878所有成份股權重最大為5.58%，最小為2.34%，甚是平均，故筆者未將所有成份權重還原計算，僅就整體成份股配息作方向性探討。並且筆者亦暫不考慮成份股可能新增及刪除之影響數。）

基於上項二層面的思考： 1.今年度配息值可能陡降30%。 2.經理人在2022年的配息中留有部份裕度。

我們以最保守的角度概估00878在未來四季（2023.Q3~2024Q2）的配息額度可能降低30%，即降低至0.8元。如若經理人確有保留裕度則可能在0.8元的基礎上增加配息的額度。

若以保守設定配息4季加總金額為0.8元，欲獲取5%殖利，則投資成本價應設定為16元；若樂觀期待配息4季加總金額為1.0元，則以當前股價值（17.2元）作為成本線，仍可獲取5.8%殖利率。

投資朋友手上已持有的00878部位，在過去的四個季度已享有6.7%殖利。在未來如期望在原始投資金額上繼續享有6.7%殖利率則應該以降低平均成本為手段，可採取到價（16元或16.5元）加倉或低於成本線（例如17元）作定額購入，切勿一成不變地不看股價定期定額購入，抬高成本將侵蝕你的投資收益。

以上分享於2023.03.26

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878配息預估 ! 百萬人引領企盼的ETF殖利率