快訊

狒狒之死官員鞠躬獻花 網炸鍋：要不要蓋國旗送忠烈祠

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

00713今年殖利率亮眼！ 專家介紹另外「3檔高息低波ETF」

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

00713今年以來殖利率表現超亮眼，也帶起其他幾檔高息低波ETF的關注度，所以大家敲碗的高息低波解析來囉！

老牛將介紹，「4檔高息低波ETF」比較分析。

4檔高息低波ETF特色？

國泰股利精選30（00701）：挑選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股。

元大台灣高息低波（00713）：高股息黑馬！利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。

FH富時高息低波（00731）：市值大、流動性高、高股息、及低波動，高金高銀，金融股銀行股佔比高。

凱基優選高股息30（00915）：成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。

4檔高息低波ETF基本資料

前5大成分股產業比較

前5大成分股比較

近五年配息狀況

今年以來報酬走勢

今年以來，高股息黑馬00713上漲最多！00915也是季配息，並且今年報酬率緊追在後

老牛總結

想穩健領息的存股族，除了要有穩健的高股息之外，還希望股價波動低，才能夠安穩抱緊緊。

今天老牛為大家介紹4家熱門的高息低波ETF，並且比較產業、成分股及歷年股利表現。...該不會選擇障礙又出現了吧？

這4檔高息低波ETF，由於篩選條件不盡相同，故在產業比重配置上有些許不同，00701和00731以金融股為主，00713和00915以資訊技術為主。

與大家分享了季配息ETF(00878／00713)如何計算便宜價，可以試著用樂觀與悲觀去推估00915的安全價格區間哦！

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00731FH富時高息低波 00915凱基優選高股息30 00701國泰股利精選30 ETF

延伸閱讀

新市值型ETF要來啦！00922擁「三大特色」：指數9年累積績效勝大盤

00878被外資賣超而0056被買超…報酬將反轉？ 專家教兩檔ETF怎麼選！

ETF、股票「借券」爽當包租公！ 她試算：百萬本金一個月最高可有1萬收入

陸半導體3倍薪搶人…看破「養套殺模式」！ 業內人士曝：已經走一波

相關新聞

00713今年殖利率亮眼！ 專家介紹另外「3檔高息低波ETF」

00713今年以來殖利率表現超亮眼，也帶起其他幾檔高息低波ETF的關注度，所以大家敲碗的高息低波解析來囉！

00923跟00922都是主打市值型的低碳ETF…怎選？ 專家：多頭時這檔會漲更多

未來全球資本市場將吹起一股「低碳」風，碳排放將演變成「汙染者付費」，企業經營會額外需要付出「碳稅」與「碳費」，影響到獲利數字。我們的投信動作很快，近期台股就有2檔市值型ETF紛紛掛牌，不少網友問我，這2檔相似度極高的ETF到底差別在哪裡？這邊也把主要差異整理出來。

00878被外資賣超而0056被買超…報酬將反轉？ 專家教兩檔ETF怎麼選！

理財作家羅際夫於節目《跟著姐夫來理財》中，提到熱門的高股息ETF分別是國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056），兩檔的成分股、受益人數、股價、規模對比，並且分析2023年目前的漲跌，更提到兩檔當中該如何去選擇。

用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

00924今起開始募集…美股熱門股全打包！ 專家：台股ETF能簡單參與

近期看到復華投信即將推出的美國標普500成長ETF（00924），一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業，從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓，讓老牛帶大家深入仔細看看。

存股是需要規劃的！ 專家提「六個面向」：用身心健康判斷消費的必要性

來跟大家談談關於如何存股（存錢）大方向的思考，不談技術面，只談我心裡的感想，希望可以跟大家交流分享。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦