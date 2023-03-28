00713今年殖利率亮眼！ 專家介紹另外「3檔高息低波ETF」
00713今年以來殖利率表現超亮眼，也帶起其他幾檔高息低波ETF的關注度，所以大家敲碗的高息低波解析來囉！
老牛將介紹，「4檔高息低波ETF」比較分析。
4檔高息低波ETF特色？
國泰股利精選30（00701）：挑選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低之個股。
元大台灣高息低波（00713）：高股息黑馬！利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。
FH富時高息低波（00731）：市值大、流動性高、高股息、及低波動，高金高銀，金融股銀行股佔比高。
凱基優選高股息30（00915）：成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
4檔高息低波ETF基本資料
前5大成分股產業比較
前5大成分股比較
近五年配息狀況
今年以來報酬走勢
今年以來，高股息黑馬00713上漲最多！00915也是季配息，並且今年報酬率緊追在後
老牛總結
想穩健領息的存股族，除了要有穩健的高股息之外，還希望股價波動低，才能夠安穩抱緊緊。
今天老牛為大家介紹4家熱門的高息低波ETF，並且比較產業、成分股及歷年股利表現。...該不會選擇障礙又出現了吧？
這4檔高息低波ETF，由於篩選條件不盡相同，故在產業比重配置上有些許不同，00701和00731以金融股為主，00713和00915以資訊技術為主。
與大家分享了季配息ETF(00878／00713)如何計算便宜價，可以試著用樂觀與悲觀去推估00915的安全價格區間哦！
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