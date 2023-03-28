00923跟00922都是主打市值型的低碳ETF…怎選？ 專家：多頭時這檔會漲更多

未來全球資本市場將吹起一股「低碳」風，碳排放將演變成「汙染者付費」，企業經營會額外需要付出「碳稅」與「碳費」，影響到獲利數字。我們的投信動作很快，近期台股就有2檔市值型ETF紛紛掛牌，不少網友問我，這2檔相似度極高的ETF到底差別在哪裡？這邊也把主要差異整理出來。

2檔ETF皆標榜著績效勝過大盤指數，殖利率差不多，波動度也不分上下，最主要差別就如圖表所示。另外也蒐集了市場上最多人關心的問題：

Q1:強調低碳股價真的比較會漲？

答：低碳與股價的關係目前還沒有機構把研究範圍遍及台股上市櫃1800檔股票，不過就台股市值前200大觀察，確實低碳密度的個股報酬表現比較高。

Q2:這2檔電子比重都很高，會不會很危險？

答：台灣加權指數本身就是一個科技含量極高的指數，單一檔台積電市值就占了30%，所有電子股占比合計超過60%，所以一個追蹤加權指數的ETF，電子占比必然超過6成，否則無法貼近加權指數表現。

Q3:00923一年換4次，每年換股成本會不會爆增？

答：市值型ETF通常調整幅度都不大，因為市值排名通常不像殖利率排名變動這麼高，所以儘管一年調整4次，不過真正換股成本預料不高，例如0050同樣一年換4次，不過去年實際換股成本僅有0.02%。

Q4:2檔ETF最主要差別在哪裡？

答：00923強調的是「碳密度」，00922強調「低碳轉型」，如果用白話解釋，00923是及格才入選，00922是進步就入選。如果投資人認為碳費碳稅上路對企業會產生衝擊，00923的選股邏輯較為直接，所以電子比重也會高一些；00922以低碳轉型為主，所以傳產會多一些。

Q5: 2檔ETF怎麼選？

答：可以參考電子股比重，00923電子占比7成，00922為6成，所以多頭齊漲的環境下，00923比較有機會多漲一些，但是相對地當空頭來臨時，修正幅度也有可能會比較高。所以希望它多漲一點就挑00923，希望它更穩一點就選00922。

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