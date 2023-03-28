高股息ETF長期報酬輸0050台人卻搶買？ 投資人分析：原因「這2字」

高股息ETF會挑選配發股息多的公司，許多存股族偏好投資高股息ETF，但也有投資人認為此種投資只是「左手換右手」，難以獲利。有網友好奇，那麼多人在買的高股息秘密在哪？」其他人則認為，這種投資相當適合新手，直言「其實就是『無腦』啊，懶得想，看到利息就開心」。

一名網友在PTT發文詢問「到底高股息存股的秘密在哪？」他表示，「高股息個股或ETF在台灣人眼中有多重要應該大家都知道，可是明明就很多人對高股息ETF提出質疑，專家引用國外研究報告或是實際拿出歷史報酬數據，高股息相關金融商品就是輸追蹤市場報酬的0050或美股的VTI或VT等等，還是一堆人搶著買。

小弟曾經分享清流君說明高股息金融商品缺點的影片，給熱衷存股的股市前輩看，結果前輩說一個股市菜鳥講啥股市，我買股票的時候你清流君還不知道在哪，又說國情不同，高股息存股在台灣就是有存在的價值。那麼多人都在買，就你最聰明其他人都笨蛋？是否小弟真的忽略了高股息金融商品的價值，有什麼好康令大家趨之若鶩？」

其他網友則留言「有些人就是靠股息生活，沒打算進進出出」、「錢多，可以凹單 ETF不會倒，本多必勝」、「養隻雞天天幫你下蛋不好嗎，一定要把雞養大了宰來吃？」、「躺著就有錢進帳不爽嗎」、「外行無腦的買0050跟0056比韭菜隨便亂買的好啊」。

還有網友留言「至少比放定存或塞在床底下的好一點」、「波段才是真的高手在玩的。也是唯一認證最強大致富方法，但是波段需要頭腦，需要慧眼，不是每一個人都適合」、「要賺少穩定，就是房地產或是只進不出的存股」、「高殖利率本來就是台股優勢，外資法人也追求高息啊」。