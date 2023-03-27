00924今起開始募集…美股熱門股全打包！ 專家：台股ETF能簡單參與

復華美國標普500成長ETF（00924）

升息尾聲 美股領先反應

市場都知道目前已經進入升息尾聲，經濟逐步進入復甦期。當利率上升壓力出現減緩，現在就是相對投資美股的好時機。如果想要採取多元投資、投資全球龍頭股中的龍頭，台灣是否也有簡單就能參與美股的方式呢？

近期看到復華投信即將推出的美國標普500成長ETF（00924），一檔就能掌握美國各產業最具成長性企業，從科技、通訊、能源、醫療全方位一把抓，讓老牛帶大家深入仔細看看。

10年總報酬率比較 S&P成長指數：284.7% S&P指數：251.0% 台灣加權指數：166.0% 台灣高股息指數：95.1% 從上表可發現，S&P 500成長指數大勝其他知名指數。

什麼是S&P 500成長指數

S&P 500指數是美國指標指數之一，涵蓋美國市值前500大企業，包含許多不同產業的企業；而S&P 500成長指數以 『獲利』、『營收』、『股價』指標，從S&P 500指數中萃取超過200支具成長性的個股。多為高成長、高技術創新的企業。

ETF基本資料

ETF名稱：復華美國標普500成長

代號：00924

發行價格：15元(3/27起開始募集)

追蹤指數：S&P 500成長指數

風險等級：RR4

收益分配：不分配

經理費： 50億元(含)以下:0.45% 50億元(不含)~200億元(含):0.40% 200億元(不含)以上:0.35%

保管費： 30億元(含)以下:0.15% 30億元(不含)~50億元(含):0.13% 50億元(不含)~200億元(含):0.11% 200億元(不含)以上:0.08%

老牛總結

復華S&P500成長（00924）特色

投資於美國成長龍頭股：主要包含了美國大型成長型公司，這些公司通常在創新、技術和市場佔有率方面處於領先地位，也是S&P 500成長指數的成分股。

追求成長投資策略：通過投資成長前景良好的公司，以長期投資角度出發，期望在未來實現較高的回報率。

多元化投資組合：根據S&P 500成長指數的成分股權重比例進行投資，由於該指數涵蓋科技、消費、醫療保健、通訊服務、金融等五大產業板塊（資料日期：2022/12/30），因此可提供良好的投資多元化。

復華S&P500成長（00924）如何申購？

募集期間(3/27-3/31下午3點半) 在哪裡買？

A.在復華投信可以網路0%手續費申購

B.其他銷售機構 （包含以下的證券商 ：富邦證券、日盛證券、永豐金證券、華南永昌證券、凱基證券、兆豐證券、元富證券、國票證券、玉山證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、元大證券），要申購打去問營業員即可。

募集期間之後，在哪裡買？

A.要等掛牌上市之後，就可以在券商買。

B.跟買賣股票一樣大部分都是在券商買，不會在銀行等通路上架，基富通也沒有提供ETF交易。

募集期間最低申購金額

新台幣15,000元（1張）或其整倍數。

而掛牌上市之後的單筆和定時定額就看市場價格了。

甚麼時候掛牌？

因為清明假期的關係，預計於4 月 26 日於掛牌上市(實際上市日請以公告為準)，並且上市前一日會撥入投資人的集保帳戶。

募集期間申購甚麼時候扣款？

跟基金申購一樣，若是當天申購則當天扣款。

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