無痛月領5萬退休金？ 她曝光「三方法」：自提6％＋存股00878

理財雪倫於《投資嗨什麼》分享，從定期定額排行榜選出股東人數最多的熱門人氣「高股息ETF」國泰永續高股息（00878）用「懶人投資法」打造無痛、無感、無惱的方式，每月投資一萬，存到千萬金，打造月月領不完的現金流。

以下為影音內容：

多少錢退休才夠用

民國110年平均國人消費的數字約在2萬3千元左右，平均每年用2％的速度成長，現在的2萬3千元，在40年過後就是5萬元的數字。

假設現在是30歲的年輕人，設定60歲退休，因為政府規定要年滿60歲過後才能請領月退的退休金，工作的期間有30年左右，退休那一年，現在的2萬3千元，到退休的時候差不多是4萬元的水平。

無痛無腦每月存1萬 月領5萬退休現金流

現在30歲40年之後70歲，之後可能因為通膨的關係，導致錢不夠用怎麼辦？

根據政府計算每個月國人平均收入落在4萬5千元，平均消費是2萬3千元

現在上班族平均每個月可以存下的薪資約是1萬1千元，如何用無痛無腦的方式每個月存1萬，讓在退休的時候，能夠每個月有5萬以上的退休現金流。

從勞保局的資料可以看到，假設今天60歲退休，每個月可以從政府那邊拿到的勞保退休金，大概就是1萬6千元左右。

而現在雇主必須幫勞工提撥薪水的6％至勞退帳戶，假設30歲，初入社會的年紀是28歲，工作到60歲的時候，薪資每年用3％的速度在成長，退休金的帳戶抓3％的一個報酬率，60歲退休的時候，退休金的帳戶就有250萬。

依政府換算國人的平均壽命大概還有21年的餘命，這250萬用月領的方式，每個月可以領到1萬1千元左右，如果在自己有提撥新水6％的話，就會成長到500萬，500萬換算下來，平均一個月領可以達2萬2千元。

保守估計的話，政府給1萬6千元，加上自己的月退月領1萬，就有2萬6千元，算2萬好了，要月領5萬，還有3萬元的缺口。

無痛無腦存退休金三方法

1.自提6％勞退金，這個真的一點都無感，而且幾乎是無痛的方法。 2.本身若沒有投資也沒有儲蓄習慣的話，那就必須收入減掉必要支出在扣掉投資，剩下的才是每月的可消費金額。 3.如果本身有在投資，可以試著增加本身的收入，減去可以再降低的必要收入，稱加可以投資的金額，最後才是消費。

有以上三種小小的改變，用無痛無腦，比較輕鬆的方式來存。

無腦選存股標的 定期定額排行榜

元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）。

0050跟006208是大盤指數的ETF，就是比較容易賺取資本利得；而0056跟00878是高股息ETF，在退休之後或是需要股息的時候，可以讓你有現金流可以進來。

成立以來最高的總報酬是0050，因為它成立最久，累積報酬跟成立的時間有很大的關係。

換算成年化報酬來看，最高的是006208，高達12％，接著是00878，有9.9％，再來是0050，有9.7％，最後是0056，大概5.6％。

從這張表格大家也就不難知道，為什麼00878那麼受大家喜愛，成為人氣ETF。一來因為成立的時間短，然後可以在這麼短時間有這麼亮眼的成績，購買單張的門檻也不高，1萬7千元左右。

用00878 補足3萬元達到月領5萬缺口

以00878為例，三萬元的現金流乘以12個月需要的收入是36萬，00878年配息平均是1.15元左右，1張一年大概可以拿到1150元股息。

用36萬除以1150元，換算下來大概需要300張的00878；300張乘以00878（一張約1萬7千元）也就是說大概需要500萬的現金，就可以打造3萬元的月退休現金流。

現在開始一個月存1萬元的00878，用上述提到的年化報酬率9％來計算，花費18年的時間就可以存到500萬，且本金才花費218萬左右，其他300萬都是投資00878的獲利（含股息再投入）。

但過去績效不代表未來的報酬，投資前還是要看一下公開說明書，只是就過去的資料，來去做推算。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。