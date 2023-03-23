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00713只花4天完成填息 PTT嗨喊「簡單快速」：送分題來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股22日開高走高，大盤指數終場收在15,760.46點，上漲247.01點，成交量2,418.7億元。本報資料照
台股22日開高走高，大盤指數終場收在15,760.46點，上漲247.01點，成交量2,418.7億元。本報資料照

台股22日開高走高，大盤指數終場收在15,760.46點，上漲247.01點，成交量2,418.7億元。近期討論度很高的高股息ETF元大台灣高息低波(00713)僅花4天完成填息，PTT網友表示，「種季配息在填息上也特別簡單快速，根本新版送分題」。

台灣高息低波(00713)上周五（17日）完成除息，每股配0.68元，為近3年報酬表現較好的高股息ETF，僅花4天就完成填息。去（2022）年大盤報酬-18.68%，但00713報酬率為-7.15%，勝過大盤超過100%以上，平均值利率也贏過高股息人氣王00878，被稱為高股息ETF界的黑馬。

PTT網友發文評論「這種季配息在填息上也特別簡單快速，新版送分題來了嗎？」其他網友紛紛留言「這支就固定領息慢慢賺」、「878走下神壇後要改推713了嗎」、「878太貴了，息沒多少」、「季配要填息不難啊」。

但也有網友留言「平準金制度根本抄00878」、「根本不用拜託吧，看股東人數就知道沒多少人買」、「買了20張，左腳換右腳完成」、「金融危機下去會發現還有50%現金抄底，很不方便」。

金融股今年配息不如投資人預期，導致許多原本選擇金融股的存股族改存高股息ETF，使00713的股東人數從去年底的6萬9630人增加至10萬9584人，增加近4萬人、成長幅度逾84%。

高股息 季配息 PTT ETF 00713元大台灣高息低波

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投資ETF就沒辦法看淨值而定，因為個股的淨值是穩定的，而ETF的淨值是每天浮動的，ETF的淨值是依據每天成分股的漲跌判定的，所以兩者的意義不太相同，因此SOP倍數表無法直接套用在投資ETF上。

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