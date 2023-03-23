00878不等於「人多的地方不要去」？他分析曝這檔漲贏大盤

股票投資標的選擇不易，近年許多人都喜歡選擇元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等，不過有網友分析指出，00878的股利率吊車尾，「看不懂為何這麼多人買」；近三年報酬率以元大台灣高息低波（00713）表現最好；群益台灣精選高息（00919）雖然去年才上市，但是股價表現佳，12月至今漲贏大盤許多。

一名網友在PTT發文表示，「版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出，還是純粹人多跟風比較安心？」

該網友正在考慮投資ETF，他表示，「以股利率來看，00878反而是吊車尾，應該是第一年配的很差的緣故， 0056跟00713都還蠻穩定在5~6%；報酬率這兩三年則是00713>00878>0056，00713看起來在空頭年表現較好， 但今年反彈走多頭就漲很少，不過算是穩定的選擇」。

「而00900股利率高達12.56%，個人解讀是炒作性質啦，也沒看過有ETF換股把30檔快全換了，內扣不知道挖了多少走；00919去年才上，歷史資料還不夠，可能是它股價很強，最近討論度有起來，看它前十大成分股，12月到現在漲贏大盤的很多，近期這一波殖利率一開獎，跟到一大波補漲潮，六月配息數字應該蠻高，如果能保持強勢股價，填息估計沒什麼問題」。

該網友表示，「0056的話雖然有較長歷史，但表現稍微差強人意，00878看不懂為什麼這麼多人買，有賢拜可以解惑嗎？目前是偏好買00713+00919」。

其他網友留言「00919真的是上市的時間點很剛好」、「功課自己做」、「可以填息，就不是左手換右手」、「0056跟00878再怎麼討論到爛都沒用，兩個就是都不如00713，以前是，未來也是」、「上市時間太影響長期績效了」、「00878人太多了，韭菜多的地方不要去」。

有網友解答「空頭878跟713會比較抗跌，多頭直接選50跟6208會比較好」、「老人窮人懶人就買0056、00878，年輕人、富人、有活力的人就買正二」。