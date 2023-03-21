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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

ETF加碼進場點在社群討論都「哀鴻遍野」時！ 達人：屢試不爽

聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

ETF操作參考基準不是淨值

在存股階段一存個股時，孫太會以個股的「淨值」作為倍數的參考基準，只要優質個股股價離淨值越接近，就越具有投資價值。

期間還運用SOP倍數表去判斷目前的位階，了解目前進入須要花幾「年」的時間才能降成本到達淨值，當然，是否划算則要看每個人對於倍數的忍耐值而定。

投資ETF就沒辦法看淨值而定，因為個股的淨值是穩定的，而ETF的淨值是每天浮動的，ETF的淨值是依據每天成分股的漲跌判定的，所以兩者的意義不太相同，因此SOP倍數表無法直接套用在投資ETF上

那ETF怎麼投資呢？

基本上就要運用到「反市場心理」來操作即可，因為ETF一次包含了30至50檔股票，且基本上會跨足不同的產業，因此除非遇到系統性風險，否則很少全部的成分股一起下跌，孫太建議粉絲可以參考投資人的情緒，平時定期定額，當你發現社團討論氣氛過熱時，適度減少投入金額，而當你發現社團討論哀鴻遍野時則大多是ETF加碼進場的好時機，這樣的方式判准，雖然不見得十拿九穩的正確，但大多八九不離十且屢試不爽

孫太自己目前的投資步調

1.定期領息

2.拿配息定期買進核心持股

3.拿配息買進衛星持股(0成本)

4.存錢、存錢、存錢

存股災或系統性風險買「市值型ETF」的資金

5.不看盤、等領息、做自己

切記，投資的目的是為了改善生活。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

定期定額 配息 ETF 個股

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