一千萬全丟0056月領5萬股息爽退休？ 達人回測：要買0050才能辦到

利用高股息cover你的每一天？

就請問你覺得平均每個月多少股息可以才足夠，還有多少本金才足以產生你認為可以COVER每一天的股息？

啥，沒算過耶！好，那讓我來告訴你。

台灣大多數人認為一個月平均5萬可以爽爽不工作生活，因此股息最好是每年有60萬。（那個通膨我就不計了，就當你認為沒通膨然後世界永遠如此美好）

隨機問了好多人，清一色都跟我說只要賺到1000萬，然後只要選擇高股息就可以COVER我每一天了。

為什麼是1000萬？

因為他們看到2019年開始只要1000萬就能產生60萬股息了。

但這樣真的能養你一輩子嗎？我就不管你那1000萬怎麼來了，就當你已經累積千萬資產，然後分別投入0056與0050來比較。（不要問我為什麼從2008年開始這種問題，因為0056從2008年開始有完整年份，所以以它為基準點。）

當然要符合那種股息養我一輩子的需求：

投入0056的投資人是堅決不賣股的，堅持要靠股息養我一輩子。而知道用總資產來看待，不給錢貼標籤的投資者則以0050為主，重點是錢不夠我就賣股，兩者一樣目標是每年領60萬生活。

0056投資者堅持靠股息

0050則是股息加賣股

那你可以看到了：

以總資產作為提取的0050投資者，從2008年到2022年成功地提領60萬，整整15年提領了900萬。到2023年3月17日為止資產還有1039萬左右。

這裡你有看到了嗎？股數根本不是重點，不是越多張越好，而是你的總資產有沒有累積和能不能應付提領。

接下來是利用0056，不要賣股，只要靠股息養一天的。

呃，我都不知道要怎麼講？如果先忽略股息，股數沒變，從2008年以來到2023年3月17日，那麼資產會來到1067萬，怎麼和1039萬差不多？人家（0050）可是年年賣股湊足60萬過生活，你（0056）是一股都沒賣耶！

再來是即便2019年開始股息每年都超過60萬，可以穩穩COVER你每一天，那2008年到2018年這11年怎麼辦？這11年整整缺了197萬，意謂你這11年本來股息要有660萬，結果只剩463萬。

我就不說還有兩次是整年度直接沒股息了，就算給你平均，每年也只有42.1萬股息，意謂每個月就是3.5萬，這跟你目標差了差不多一半耶！

當然每個月3.5萬沒有負債，放在2023年是能過活，但放在2053年，你覺得呢？或是說不是你一個人，而是夫妻甚至家庭，夠嗎？更不說你那一千萬怎麼來了。

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