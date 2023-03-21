00878與0050「績效大解析」！ 達人：用5大指標個別PK

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，國泰永續高股息（00878）上市短短2年多就成為ETF人氣王，除了飛速成長的規模和受益人數，他在配息和報酬率上的好表現也是有目共睹。面對新時代巨星崛起，台股ETF始祖元大台灣50（0050）如何接招，投資人又該選哪一檔呢？

以下為影音內容：

國內股票型ETF排行榜，00878登頂人氣王，上市不到三年的小伙子擊敗高股息始祖元大高股息（0056），成為新年代的國民ETF，沒意外很快就能見證另一個歷史時刻，第一檔破100萬股東的ETF即將誕生；至於規模老牌0050穩穩守著第一名，排第二的0056還保有小小領先，只是依00878火箭般的速度，飛越指日可待。

規模之王0050對決人氣之王00878 誰更優秀？

剛好在規模和人氣都排名第二的0056也順便排進來插花比較。

3檔ETF的代表性無庸置疑，規模大、受益人數多、流動性佳，相關分析和討論多不勝數，綜合來看，不論放在國內股票型39檔或整個台股ETF快240檔中檢視，他們都是不同等級的存在，短期內看不到挑戰者，猶如三個人的武林，而3大高手中就有2位主打高股息，人氣是空前熱絡，真實反映了台灣人的投資偏好。

5大指標PK

1.報酬率PK

哪一檔ETF實際表現好，數字會說話，把最近10年的成績單都翻出來了。

以最近2年績效來看，00878表現最為突出，無論是空頭、多頭年都能取勝，不過因為上市時間還很短，需要更多時間來累積紀錄，至於台灣ETF始祖0050也稱得上優秀，和0056做10年長期對比，贏的時候多是大贏，輸的時候則是小輸。

把加權指數（大盤）加進來，讓3檔傳奇ETF有的對照標竿。

短期績效上同樣是由00878取得領先，可惜太過年輕了，未來能否維持高檔表現，就一起期待和觀察下去了，從上圖也可以發現，當時間拉長，想勝過大盤並不是一件容易的事，尤其0056的落後十分巨大，0050則是在10年比拚中小幅勝出。

2.殖利率PK

台灣人熱愛領股息，高殖利率往往是行銷一大賣點，只是比起實際上個「功效」，更像是一種投資信仰。

一樣看10年，年配息的0056徹底統治排行榜，新一代王者00878也都有5％以上，能否逆襲要看未來表現啦！當然，殖利率要高有兩個方法，一是現金股利增多，二是股價跌得多；或者同時做到。所以不能只看數字大小，至於股利發多一點或少一點見仁見智，畢竟還有複利上的考量，也別忘了殖利率是總報酬的一部分，高殖利率並不等於高報酬。

3.總費用率PK

ETF本質上是基金，持有的每一天都要付費，這項隱形成本會影響報酬表現，長期下來更是可觀，00878和0056這2檔高股息作為策略是選股，費用率自然比市值為主的0050來得高，投資人需要評估的是，指數這套策略是否對得起付出的成本；看到數字0.幾％可能無感，假如3檔ETF各持有1000萬元，那一年分別要付43000元、50000元和86000元。（以2022年總費用率為例）

不論績效好壞都逃不掉，更何況投資是2、30年的事，低廉的內扣會是長期持有的重要指標。

4.成分股PK

ETF特色是持有一籃子的股票，成分股決定了績效表現，來看一下他們的內在組成吧。

這邊把前五大產業和產業分布出來，可以簡單參考，畢竟ETF會定期換股，真正的核心是指數，比起專注研究持有哪些企業、表現怎麼樣，掌握指數的選股範圍和挑選邏輯更為重要。

以0050為例，大家戲稱它是「台積電加49個小伙子」、「2330+0049」，可這就是臺灣50指數的策略，儘管護國神山權重始終最大，但其在2010年以前占比大多低於15％。

5.風險指標PK

投資時除了追求成長和報酬，自然也該考慮風險因素，一般會用3個表標來衡量波動性，夏普値（Sharpe ratio）像CP值，用來衡量報酬與風險，看基金能否用越低的波動創造越高的報酬，數字越高越好。

Beta值（β）是相對大盤的波動幅度，等於1代表與大盤一致，Beta值越大風險和價格上升的潛力也越大，反之則相對抗跌保守，數字高低沒有絕對的好壞。

標準差（standard deviation）能衡量基金績效表現波動的幅度，也可說是穩定度，波動越大代表報酬的不確定性越大，可能向上也可能向下。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。