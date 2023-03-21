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00878「最適合老人」…退休族現金擁800萬買股該怎選？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的長輩近日退休，正考慮投入800萬買股，他好奇詢問該怎麼買？圖／聯合報系資料照片
有網友的長輩近日退休，正考慮投入800萬買股，他好奇詢問該怎麼買？圖／聯合報系資料照片

退休族可利用退休金買股，增加被動收入，讓退休生活過得更滋潤。有網友的長輩近日退休，正考慮投入800萬買股，他好奇詢問該怎麼買？對此，不少網友點名國泰永續高股息（00878），直呼「最適合老人」。

一名網友在論壇Dcard發文表示「有個長輩最近要退休了，他知道我有在買股票，想參考看看，我目前是金融股跟正2約7:1，慢慢會調整增加正2的比例，可是退休的我也不知道該怎麼做，大家覺得800萬目前存什麼股比較適合退休的人？」

不少人點名00878，紛紛留言「老人家喔，00878、00713」、「00878、0056擇一」、「0050、0056、00878」、「買878或713，買個股總會遇到有幾年配不好的疑慮」、「00878、00830、2883」。

其他也有網友建議「這時間點一定是先存海外債券，比存股還穩定也有利息可以領」、「公司債00740B或725B，公債00696B或687B，買債是最穩的，固定收益，怕公司債倒債就買公債」、「買大盤指數etf和一點債券etf來做資產配置」、「大盤etf+債券etf，如果可以的話再配個市區收租套房」、「一樣正二啊，用曝險去控制就好」。

大盤 Dcard 退休金 資產 00878國泰永續高股息 ETF

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