100萬投資ETF買幾檔？網籲「丟一檔就夠」：單筆買進006208

台股20日開高走低，電子股、金融股齊走跌，傳產股以觀光股、電機股漲幅領先，指數開小紅後往下走低，盤中翻黑，大盤指數終場收在15,419.97點，下跌32.99點，成交量1,896.98億元。有投資人詢問，假設要投入100萬買入台股季配型ETF，應該如何分配。有網友認為「丟一檔省手續費」，也有人認為「配置成每個月都能領息」。

一名網友在論壇Dcard發問「假設投入100萬台幣在台股的季配型ETF，各位會把100萬分配給幾個ETF？第一，100萬全部丟同一個ETF；第二，分配給2個配息月份不同的ETF；第三，分配給3個配息月份不同的ETF，這樣就每個月都能領錢」。

有網友支持投入一檔股票就夠了，留言「丟一個，手續費比較便宜」、「100萬丟同一個吧，這樣手續費扣比較少，一百萬的扣打應該沒必要用到每個月都領，這樣一個月領的也沒多少啊」、「all in 006208」。

但也有網友支持投入多檔股票，就可以月月領息，有人留言「配置成每月都可以領」、「月月配息組合（00720B+00878+00713）」。