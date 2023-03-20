投資台積電就好別買半導體ETF？ 專家曝「節省時間」：績效不一定會贏

ETF在近幾年蔚為風潮，許多不敢買股票，不懂如何選股的投資人，ETF的特性大大降低了這些人的投資門檻，讓他們在不需要選股的情況下，也能安心投資股市，其中又以高股息ETF的被接受度為最高。

對於有些投資達人來說，買ETF是很愚蠢的行為，因為ETF的選股邏輯常會選進一些表現並不好的個股來拖累整體績效，與其買一籃子有的沒的公司，不如好好挑選表現較好的公司，集中投資在這幾檔（5～10檔）具有優勢的個股中。

還有一個理由是，ETF的選股邏輯常會有市值的限制，市值不夠高的中小型股往往都無法入選ETF的成分股，還有企業是否獲利的條件，還在投資拓展市占率階段的企業也很難入選。也因為如此，ETF很難有機會持有能狂飆幾倍的中小型股或是轉機股。

基於以上理由，ETF的績效表現波動不大，不但會選到拖累績效的爛公司，也無法挑到能在短期內飆漲數倍的績優股，要靠投資ETF賺大錢根本難上加難。

沒錯，我也同意ETF基本上會有這兩樣侷限，一來ETF的選股邏輯在招募時就已經設計好了，他無法挑出能飆漲的企業，只能透過篩選條件，盡量排除可能會表現不好的企業。

同時也因為ETF規模若大到一個程度，中小型股很可能不夠股份可以買，成交量又太低，可能光ETF自己的買盤就可以把該公司的股價買翻了。所以，一般操盤基金當規模大到一定程度後，勢必要去買大型公司，才有辦法消化資金，其績效也勢必會往平庸邁進。

不過，如一開始所說，ETF的好處就是不需要挑公司，他可能會挑到績效不好的公司，但也有很高的機會擁有不少好公司，只因為他的成分股數量夠多，較不怕遺漏掉表現好的企業。

對於有選股能力的人來說，當然選對企業並重壓可以為他帶來很好的獲利，半年內獲利20%～50%都很有可能，比起大盤指數ETF年化7%～10%來說，相當有吸引力。只是風險同樣也在於選股能力。

自認為有選股能力的人很多，市面上也有許多書籍、Youtube影片、部落格與APP等，教投資人如何挑選有上漲潛力的企業，相信很多人都有嘗試過，包括我自己也是，只是，挑選個股有更高的風險。

賠錢的風險我認為是其次，最大的風險，我覺得是浪費掉的時間。你如何證明你選的個股是有潛力的企業呢？只能在一段時間後回頭來比績效，才會知道你的選擇對不對。你買進後半年，股價都沒動靜，你願意再等他多久？若等2～3年後股價都還是在上下10%內盤整，你還願意繼續等嗎？你有沒有懷疑過你選的公司其實是錯的呢？

前一陣子聽到一個說法，與其投資半導體ETF，不如直接買最強的台積電，不要把資金浪費在其他表現差的公司。我不清楚他只是舉例，還是真的認為買台積電會比買半導體ETF要好，但是否真的是這樣，很好驗證。

我先拿台積電（美股代號TSM）與幾家我直接想到的半導體公司做比較，這幾家都是比較知名的美國企業，分別是超微（AMD）、英特爾（INTC）、輝達（NVDA），與知名半導體ETF（SOXX），我先比較過去5年的不含息績效表現。

我們可以看到，台積電在過去5年的漲幅是101%，但同時段的AMD漲幅是540%、INTC是-44%、NVDA是243%，在這四檔半導體相關個股裡，號稱最強的台積電是績效最好的嗎？並不是，AMD的漲幅是台積電的5倍，NVDA的漲幅是台積電的2.4倍，如果你倒楣買到印象中美國最強的半導體公司INTC，你的績效是虧掉近一半。

不要說個別企業，我們僅拿SOXX這檔半導體ETF來比較，其績效也比台積電多20%。所以直接買最強的公司就能夠得到最好的報酬嗎？答案是未必，因為你認為最強的公司未必就會是股價表現最好的公司，以上面的例子來說，持股5年後發現台積電的績效比一檔ETF還差，你有後悔藥可以吃嗎？

我再把時間縮短到近一年的績效表現，同樣可以看到INTC的-40%是表現最差的，其次是AMD的-33%，再來是台積電的-24%，NVDA的-10%，諷刺的是，SOXX這檔半導體ETF績效-12%，大勝前面幾檔知名半導體個股。

我再把SOXX這檔ETF的前四大成份股拿出來單獨與台積電比較，最近一年的績效如第三張圖，台積電還是最差的（-24.2%），其次是高通（-24%），然後是NVDA（-10%）、AVGO（2%）、TXN（4.6%）。SOXX的前四大成份股，有3檔的過去一年績效是遠勝台積電的。

現在你還覺得ETF的表現一定會比你選的績優股還差嗎？

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