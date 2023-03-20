0056股息總報酬竟輸給0050！ 他：買00878這類型ETF會吃不下睡不著

【撰文・清流君】

0050回測

如果在2008年1月初投入1500萬到0050。

在2009年之後，每年都需要靠ETF創造100萬的現金流來支應生活，並且金額每年隨通膨調整（假設3%），如果ETF的現金配息不夠支應，那就賣出股票補齊資金空缺。固定時間點每年年初開盤進行提領。

0056回測

在2008年1月初投入1500萬到0056。

在2009年之後，每年都需要靠ETF創造100萬的現金流來支應生活，並且金額每年隨通膨調整（假設3%），如果ETF的現金配息不夠支應，那就賣出股票補齊資金空缺。固定時間點每年年初開盤進行提領。

0050和0056回測比較圖

到2023年1月初，經過15年每年100萬隨通膨調整的現金流提領之後，每年同樣都領出相同金額的現金流，0050最後還剩下532萬，但0056卻只剩下130萬，儘管0056歷年的平均配息率比0050高出不少，但總資產累積卻大幅落後0050。

最誇張的是，到最後幾年0056的股息收入甚至輸給了0050，為什麼？

為什麼0056到最後的股息報酬反被0050超越，怎麼會這樣？

高股息配息總量竟然比較少？

原因是0050的資本增值高，即便配息率較低，但在長期複利之下，雞生蛋、蛋生雞、生生不息，資本利得的增長會不斷反饋在股息收入上，導致0050最終配息總量超越高股息ETF。

反觀0056的資本增值較低、股價成長性低，就算配息率再怎麼高也沒用，很多雞在下完蛋就死掉了，即便雞再怎麼會生蛋，長期下來必定還是生產力低落，主要因為0056在資本利得這塊慘敗，導致總報酬大幅落後，到最後股息報酬反被0050超越。

這告訴我們即便有現金流需求，也該同時考慮資本利得和配息才對。

最重要的是，賣出股票自製現金流提領，完全無關預測市場、評估出場時間點，因為是固定每年時間到了就從投資組合領出我們當初設定想要的金額，你想設定每年年初賣、年中賣、年末賣，甚至是每個月都賣，只要每年提領率固定好，都不影響最終的投資結果。

而且以上回測期間僅15年，若考慮未來更長的時間，在複利效果的加持下，0056在各方面都將輸得更慘。

你可能會覺得0056報酬低，但風險也比較低，0050高報酬、但風險高？

大錯特錯！

從上表可以發現0056每年的總資產累積價值波動非常劇烈，風險並沒有比0050低，但長期報酬卻落後0050一大截，事實證明「高股息是高風險、低報酬」才對。

很多人買0056、00878這種高股息ETF就是單純為了配息。

因為你的總報酬注定落後，詳細原因可參考我這篇「高股息注定賠錢的六大原因」。

ETF只要總報酬一低，就算配息率再高也沒用，因為在長期複利增值的影響下，股息總量也會跟著悲劇。

如果你把股息當成最重要的存股篩選標準，長期財富累積肯定會非常悽慘，更有可能淪為下流老人。

00878回測

像是現在散戶最愛、受益人數最多的00878也是如此。

00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，從2013年5月至今報酬大幅落後台灣大盤指數。

你跟我說投資高股息ETF會比較安心？適合年紀比較大的投資人？

胡說八道，如果我買高股息看到這些回測結果，我一定食不下嚥、入不能眠。

而且以上的種種回測都沒考慮稅負和交易成本，如果考慮進入高股息的績效肯定更加悲劇，因為在台灣投資股票資本利得不需要被課稅，但配息需要被課稅。另外在交易成本上，0056、00878的長期費用更加會侵蝕投資人的總報酬。

以前常聽到一種有邏輯缺陷的說法：「先投資0050然後等退休前再轉0056」。

會這樣想的人，就是掉入現金流一定要從配息取得的迷思陷阱，為了每年的高配息率而選高股息ETF，導致長期資產累積效率低落，只會增加自己退休後落魄睡公園的可能性。

最後這種創造現金流的方式也不是我發明的，自從William Bengen (1994、1996、1997、2001)與Trinity Study (1998、2011)的研究相繼發表後。在國外採總報酬投資法(Total return appoarch)來建立退休金投資組合的方式，已被學術界與業界廣泛應用，主要是利用投資組合的資本利得與配息的累積，當需要用錢時，便可以從中變賣提領來支應。這與台灣目前存股跟買高股息ETF領配息的方法天差地遠，可見目前台灣在這方面的知識落後！

作者：清流君

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878、0056、0050現金流被動收入大比較｜每年100萬現金流提領長期回測