00923、00922「差在這」！他分析完見2優點推：買前者

00923群益台灣ESG低碳50每股15元，3月8日上市，00923的三大特色包括淨化版的0050、投資市值型ETF的新選擇、股性可能比較活潑。有網友比較00923與00922的差異，「如果同樣認同低碳轉型，那為何不直接像00923買那些已經轉型成功的呢？00922的歷史績效我用MoneyDJ拉同區間是沒有贏過0050的，為何不直接買0050就好或者標榜有贏過0050的00923就好？」

一名網友在論壇Dcard比較00923與00922的差異，他表示，「我自己買00923的點，因為它是市值型的ETF，也就是0050的激似款，比較好入手，但差異就在00923多了『低碳』、跟『ESG』，台灣明年碳費要上路，接著國外也要陸續課徵碳稅」。

該網友表示，「再來就是00923用碳密度指標來做篩選，利用碳排放、營收排除較高碳排的產業。如果兩間公司同樣賺一億元，一個要負擔碳排100噸的成本，另一個是碳排成本10噸， 等碳費上路就會是碳排10噸的成本少，比較能守住獲利」。

該網友提及，「而00922比較起來當然是有些優勢，管理費較低，也有考慮到低碳轉型，可如果同樣認同低碳轉型，那為何不直接像00923買那些已經轉型成功的呢？我感覺00922有種將賭注押在某些企業是否會轉型成功上的感覺，如果沒有轉型成功是不是一起承受股價回檔？

從選股邏輯來看，剔除高碳排其實更為直覺，至於管理費的部分，00922的管理費是較低的，唯一的問題是，00922的歷史績效我用MoneyDJ拉同區間是沒有贏過0050的，如果管理費便宜，卻沒有贏過0050，那為何不直接買0050就好或者標榜有贏過0050的00923就好呢？」

其他網友則留言「買了四張00923，我當價值投資」、「我也是買單00923回測贏0050」、「這禮拜又不小心多買了幾張00923」、「低碳要起飛了」、「00923短短這幾天規模還在持續擴張也是很誇張」。

但也有網友留言「贏0050比較有意義吧…會贏還有便宜的台GG我才買」、「一樣買0050 006208，ESG不是買股票主要原則，畢竟越黑越賺錢 低碳也偏向噱頭，日後會主流，但是0050、006208市值的邏輯也會跟上，可以有0050 006208買，幹嘛買一個差不多還多一個主動因素在？」