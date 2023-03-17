快訊

被喊話「拒絕黑金」 傅崐萁：侯友宜站出來宣布選總統

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

手足變夫妻 父親門外逼同房 你不知道的童養媳婚姻故事

00923、00922「差在這」！他分析完見2優點推：買前者

聯合新聞網／ 綜合報導
網友比較00923與00922的差異。聯合報系資料照片
網友比較00923與00922的差異。聯合報系資料照片

00923群益台灣ESG低碳50每股15元，3月8日上市，00923的三大特色包括淨化版的0050、投資市值型ETF的新選擇、股性可能比較活潑。有網友比較00923與00922的差異，「如果同樣認同低碳轉型，那為何不直接像00923買那些已經轉型成功的呢？00922的歷史績效我用MoneyDJ拉同區間是沒有贏過0050的，為何不直接買0050就好或者標榜有贏過0050的00923就好？」

一名網友在論壇Dcard比較00923與00922的差異，他表示，「我自己買00923的點，因為它是市值型的ETF，也就是0050的激似款，比較好入手，但差異就在00923多了『低碳』、跟『ESG』，台灣明年碳費要上路，接著國外也要陸續課徵碳稅」。

該網友表示，「再來就是00923用碳密度指標來做篩選，利用碳排放、營收排除較高碳排的產業。如果兩間公司同樣賺一億元，一個要負擔碳排100噸的成本，另一個是碳排成本10噸， 等碳費上路就會是碳排10噸的成本少，比較能守住獲利」。

該網友提及，「而00922比較起來當然是有些優勢，管理費較低，也有考慮到低碳轉型，可如果同樣認同低碳轉型，那為何不直接像00923買那些已經轉型成功的呢？我感覺00922有種將賭注押在某些企業是否會轉型成功上的感覺，如果沒有轉型成功是不是一起承受股價回檔？

從選股邏輯來看，剔除高碳排其實更為直覺，至於管理費的部分，00922的管理費是較低的，唯一的問題是，00922的歷史績效我用MoneyDJ拉同區間是沒有贏過0050的，如果管理費便宜，卻沒有贏過0050，那為何不直接買0050就好或者標榜有贏過0050的00923就好呢？」

其他網友則留言「買了四張00923，我當價值投資」、「我也是買單00923回測贏0050」、「這禮拜又不小心多買了幾張00923」、「低碳要起飛了」、「00923短短這幾天規模還在持續擴張也是很誇張」。

但也有網友留言「贏0050比較有意義吧…會贏還有便宜的台GG我才買」、「一樣買0050 006208，ESG不是買股票主要原則，畢竟越黑越賺錢 低碳也偏向噱頭，日後會主流，但是0050、006208市值的邏輯也會跟上，可以有0050 006208買，幹嘛買一個差不多還多一個主動因素在？」

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 ETF Dcard

延伸閱讀

台企銀（2834）下跌8.57% PTT笑「配太少」：變小氣銀

臺企銀、元大金股利開獎兩樣情！ 達人：把預期降低受到打擊也較小

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

玉山金開第一槍、國票金開第一砲…金融股還能存嗎？ 這2檔金控已「超跌」

相關新聞

00923、00922「差在這」！他分析完見2優點推：買前者

00923群益台灣ESG低碳50每股15元，3月8日上市，00923的三大特色包括淨化版的0050、投資市值型ETF的新選擇、股性可能比較活潑。有網友比較00923與00922的差異，「如果同樣認同低碳轉型，那為何不直接像00923買那些已經轉型成功的呢？00922的歷史績效我用MoneyDJ拉同區間是沒有贏過0050的，為何不直接買0050就好或者標榜有贏過0050的00923就好？」

用00878「錢滾錢」存到財富自由？ 專家：本金若不大…只是塵滾塵

「存高股息 ETF ，終有一天達到目標的張數後，就能領配息財富自由了！」在努力達成目標之前，你還需要注意這些方面。

2023年投資策略 元大投信：迎接「股息、債息雙高時代」

台股高股息ETF配息率維持高水準，帶動規模快速成長，指標級國民ETF 0056規模逼近2,000億元；而債市則因美國持續...

ETF人氣王00878還能不能買？法人曝「贏的關鍵」

國泰永續高股息（00878）受益人數攀高至93萬2,218人，堪稱台股ETF人氣王，不過，連日來卻是面臨外資賣壓，引來投...

00878或006208有五百萬該All in誰？網秒選這支「能爽下半輩子」

投資選擇是一門學問，有網友近日打算投資應用長輩留下的500萬遺產，他希望增加現金流，正在考慮是要「All in 00878還是006208」。對此，大批網友都支持006208，有人留言「00878讓你爽現在，006208讓你爽下半輩子」。

與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，3月共有4檔國內ETF除息，超級黑馬00713第一季配息0.68元，換算年化殖利率快7％，跟00878不相上下，值得注意的是一檔新秀00915，成立以來績效竟然打敗00713和00878，會是未來的潛力黑馬嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦