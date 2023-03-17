00878配息變少想改買00713 網1原因支持：配息會更穩

存股族標的選擇很重要，有網友投資00878，卻發現這幾季的配息降低，考慮改買00713。不少網友推薦00713，直呼「季配很可以，713金融股持股少，今年應該配的比較穩」。但也有人認為713之後配的也會變少，同性質的東西，不會另一個配比較好」。

一名網友在PTT發問「是否該改存00713？」他表示，自己買了專家推薦的00878，「領季配領了一段時間，覺得不用盯盤很輕鬆，但我發現00878這幾季的配息有點越來越低，不像我剛買的時候那麼好了」。

該網友表示，「現在季配的ETF也變多了，我感覺00713是優於00878的，至少從配息率來看是如此，2021以來年化穩定在7%左右，況且今年金融股股利縮水，00878在這邊會比較劣勢，但00878的填息速度很快這點還是不錯，00713配息的最後交易日就是明天，在想是不是該開始把資金改往00713投入？」

支持00713的網友留言「存713配7%」、「好像應該歐印」、「季配很可以」、「看成份股比較喜歡」、「713金融股持股少，今年應該配的比較穩」、「推配比較高的713增持，減少878」、「713因為改季配，減少集中在878也可以避掉健保補充保費問題」、「看878的成分股今年股息配發可能慘不忍睹」。

不過也有網友留言「713之後配的也會變少，你去看成分股今年配多少就知道」、「同性質的東西，不會另一個配比較好」、「878在5月會調整持股，也不一定劣勢」。