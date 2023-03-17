他想買00878、006208、00713＋金融股 網秒選：這檔就夠

存股選擇多，有網友打算每月投資4000到6000元，並規劃買進ETF及金融股，正在考慮選擇國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713），金融股則是現存玉山金（2884），預計改買台新金（2887）。但其他人建議乾脆買006208，且00878的金融股佔比高，不需要再另外買玉山金或台新金。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「今年剛開始存股，最開始目標放在ETF跟金融股，ETF挑來挑去最後選00878、006208跟00713，其中878直接先買一張進來，但ETF買三檔感覺也太多，想要砍掉006208和00713其中一個選項」。

該網友表示，「金融股原本買了一點點的玉山金，但是後來傳出玉山金配股殖利率超低之後，就先拉回資金打算另尋其他好標的，因為才剛開始買，也不是像其他已經存玉山金很久的人，所以我覺得換一檔開始存好像也沒差，現在目標放在台新金」。

該網友提及，「最近看上租賃業，其中我對裕融比較有興趣，跟金融股一樣配股又配息，而且也挺大方的，加上裕融目前有投資綠能產業，未來的獲利前景很看好。預算是每個月共存4000到6000元不等，大家會怎麼選？」

其他網友則留言「玉山金殖利率很低？一張配400股，假設股價23×400，不考慮交易稅、手續費，這樣也有9200帳面收入」、「三檔感覺會太分散，我覺得集中一點配股會比較好，我自己是買00878配00757，878可以領股息讓自己有投資賺到錢的感覺，至於會買757是因為他裡面包含了google、apple那些美國科技大公司，我覺得未來的發展性會比0050、006208這些台股好」。

還有網友留言「反而建議買006208欸，而且878金融佔比已經很高，那幹嘛還單買個股玉山金、台新金啊？」、「不如存長榮，殖利率有40％」、「既然都是買etf了，不考慮股債雙刀流嗎？」