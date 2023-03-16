00878或006208有五百萬該All in誰？網秒選這支「能爽下半輩子」

投資選擇是一門學問，有網友近日打算投資應用長輩留下的500萬遺產，他希望增加現金流，正在考慮是要「All in 00878還是006208」。對此，大批網友都支持006208，有人留言「00878讓你爽現在，006208讓你爽下半輩子」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「到底要All in 00878還是006208？」他表示，「前陣子家中長輩過世，留下一筆約 500萬的遺產，長期來看大家都會說投大盤，等退休後爽爽過，但疫情之後我覺得人的青春有限，寧願25歲就買車，也不要65歲才能開瑪莎拉蒂，眼下先增加現金流，讓每天的日子爽爽過感覺更好 大家怎麼想？」

許多網友支持006208，紛紛留言「500萬放個10年，006208大贏你00878放到死」、「00878讓你爽現在，006208讓你爽下半輩子，可以考慮200萬00878；300萬006208，不過都要分好幾批買才行」、「all in 006208」。

不過仍有少數支持00878，留言「878就對了，6208是要賺大盤的權值增長，跟股利沒啥關係」、「不要亂賭亂投資都還好，我是躺平選00878，反正隔壁有胖虎，可能沒有下一個十年」。

另外還有人留言建議「歐印正二，放十年大勝878跟6208」、「建議分幾次進場布局市值型ETF，現在藍燈進場長期持有勝率滿高的，推00923，不要小看未來碳趨勢的影響，美國和歐盟在未來都會相繼開徵碳稅，台灣明年也要徵碳費了」、「建議投入投資等級海外公司債；放入市值型ETF，如0050、VTI、VT、SPY；找台灣的績優股，分批入場」。