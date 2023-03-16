與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，3月共有4檔國內ETF除息，超級黑馬00713第一季配息0.68元，換算年化殖利率快7％，跟00878不相上下，值得注意的是一檔新秀00915，成立以來績效竟然打敗00713和00878，會是未來的潛力黑馬嗎？

以下為影音內容：

2月份00878除息秀之後，接著換常常被比較的00713除息，3月份還有另外3檔ETF除息，分別為00712、00896、00915。

看看這4檔ETF的配息狀況：

4檔ETF中只有一檔是海外型為00712，是美國不動產放款收息的ETF，其他3檔都是國內型的ETF，配息頻率都屬季配息。

近期備受存股族青睞的00713這次配0.68元，單次殖利率為1.71％，換算成年化殖利率有快7到％，蠻驚人的。

但驚人的是00712，單至殖利率它最高，若換算成年化殖利率有9％多，至於00915是首次配息，也配得不錯，單至殖利率有1.33％。

產業組成方面，00712較特殊，是以抵押型貸款為主的Retis，且屬海外型的ETF，股息全部列為海外收入，100萬以下不用課稅。

00713和00915成分都是以資訊技術為主，比例皆超過一半，3檔國内ETF中，00915的含金量最高，金融股高達27.5％。

再來個別觀察這些ETF的配息、填息狀況、年均價和殖利率狀況，首先是00712歷年平均殖利率為7.35％，自上市以來只有一次未填息，雖然是季配高股息，但股價已經跌破發行價15元，截止3月10日收盤股價是10.13元，這兩年以來股價都還沒有回到發行價之上，反而是呈現自由落體，直直落。

而00713歷年平均殖利率為6.04％，2022年下半年改為季配息，從配息中可以發現自上市以來最後一次年配創新高，當年度給出了7.58％的水準，但也卻成為唯一一次未填息的狀況。

00896是產業型的ETF，歷次平均季殖利率為1.04％，自上市以來皆完成填息，不過2023年1月以來，股價都還沒有回到發行價15元以上。

00915成立以來第一次季配息，2022年8月上市，股價曾經跌破發行價15元，但2023年以來股價已經回到發性價之上。

哪檔表現最佳

統一以最晚成立的ETF起點進行比較，績效以00896最佳有11.55％，其次以00915有10.85％，00712最慘為-13.53％。

再來以一年以來的時間點進行比較，可以發現3檔的績效都是負值，但績效還是以00896最佳，只有跌一點點，00712依舊是最慘墊底，還比別人多一成以上。

00713突破200億規模 00915打敗它成新黑馬

00713已經突破200億規模，定期定額交易戶數更是成長到1.2萬人。

從00713自2017年成立以來，剛開始規模只有23.3億，2022年暴增翻倍至2023年3月10日止，規模竟然達到208.1億，相當的驚人，果然是重新被市場注意的黑馬。

00713定期定額的交易數同樣從2022年9月暴增，逐月成長至2023年1月底，交易戶數來到了1.2萬人。

但00915的績效竟然打敗00713會是未來的新黑馬嗎？00915上市時間剛好在大跌時的初段，上市時的確有小漲了一下，但是馬上面臨大空頭，跌破發行價，不過過了幾個月股價又往上爬，且還蒸蒸日上。

從組成上來看，00915就像00878的堂兄弟，成分差不多，金融股皆佔2成多，都是屬於金融股含量較高的高股息ETF。

成分如此像，就來比績效連同00713一起，統一以00915成立時間點來看績效，可以發現00915的績效竟然遙遙領先2倍。

結論

00915確實是黑馬！績效領先00713和00878，且選股邏輯、高含金量又低波與00878類似，的確可以入手觀察。但成立時間太短，績效還需時間考驗。

00712以放款收利息為主的ETF，波動極高，不適合作為存股標的。

若考慮再入手產業型ETF，00896可作為考量，與局様是產業型的半導體ETF如00891、00892、0052相比，績效大幅領先又相對抗跌。

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