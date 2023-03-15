006208、0050傻傻分不清楚？ 專家「短期選它」：今年績效差3個百分點

【撰文・玩股講客人】

根據證交所最新公布的112年02月定期定額交易戶數統計排行來看，前五名的ETF持續出現「霸榜」，排名根本完全都沒動，不過我也發現兩個值得一提的點，第一個是00878定期定額扣款人數來到12萬大關，而第二名的0056則接近13萬，如果00878按照這個趨勢繼續這樣發展下去，說不定過幾個月就會竄生上到第二名了，可以看到ESG+高股息也慢慢成為大家的最愛。

第二個特別的點是0050依舊是定期定額王者，但是他的攣生兄弟006208也在第四名卡位中，基於兩者追蹤都是相同的「臺灣50指數」，多數人會認為這就只是不同投信發行而已，不管買哪一家的ETF其實都一樣。但實際上真的只是如此嗎？那可要研究過後才能下定論，所以這次我們就針對0050、006208來進行對照研究，同時也觀察兩檔ETF的近況發展。

0050、006208成分股對照

從最新公布的成分股來看，0050的半導體成分股有54.57%，其中貢獻最大的當然就是台積電持股47.05%，第二名則是金融股15.44%，有趣的是台積電2023年終於開始反彈上漲，於是0050也開始加碼台積電而增加整體比重。整體而言，0050依舊還是那個我們所認識的0050，台積電買到滿手都是。

再看到富邦台50的狀況，半導體族群持股約54.54%，其中台積電又持股了46.83%，對照0050的狀況來看，台積電成分少了一點點，但也就是一點點而已，基本上兩擋ETF的成分股也沒差太多，第二名持股金融股比重為15.44%，這就完全一模一樣了。因此成分股對照上，就沒什麼好對照或計較的地方了，大家都一樣。

0050、006208投資績效對照

接著再拉開股價表現的績效，上圖是近五年的股價漲跌幅走勢，其實兩者都差不多，但如果硬要抓出區別，那麼0050的投資表現較為突出，畢竟從台積電持股比重的角度來看，0050就是比006208稍微多那麼一點台積電，績效落差的分水嶺就是這樣出現的。

既然說兩者都差不多，甚至是0050表現會更好，那麼拉開2023年的績效來看，台積電殺低反盤上漲，照道理應該會是0050更強對吧？結果我拉出兩檔ETF的2023年迄今績效後，有點意外啊，因為006208居然領先了0050不少，以最新收盤價來對照，006298截至目前為止是9.06%，而0050同期則有6.33%，雖然兩者都表現相當優異，但不免也讓人對投資報酬率產生存疑，怎麼會相差到接近三個百分點？

0050、006208基本數據對照

為什麼長期是0050累計報酬比較強，而短期投資則以006208表現更為突出？上面我整理的這張表你可以仔細研究一番。如果從資產規模來看，0050超過兩千多億對照006208三百多億，完全看0050表演，不愧是台灣首檔而且市值最大的被動指數型ETF，畢竟大學長早在2003年就成立了，而身為學弟的006208則在十年後的2012年才誕生，兩者一來一往差了十年，市值當然也是不同等級的。

另外一個重點在於總費用，0050的每年管理費是0.32%，每年保管費則為0.035%；至於006208每年管理費是0.15%，每年保管費則為0.035%。看出關鍵點了吧！兩者管理費差了整整一倍之多啊，這就高下立判，如果是短線投資0050的費用比較高，當然績效就會由006208勝出囉。

至於長線投資為何0050會贏？我想原因是人家資產規模更大，成分股的比例就可以抓更細，複製大盤績效的誤差比006208更小一些，因此長期績效上表現則以0050勝出。

最後整理一下，如果你是想找出兩者有何差異性的人，在拆解ETF組成及運作之後，答案是差不多一樣的，唯一差別就在於管理費，至於0050為何比較貴一點，很簡單，元大投信是國內發行ETF規模最大的公司，加上他市值及投資總報酬的參考數據也是最久，所以有本錢及實力多收你一點錢。

至於006208的話，則是富邦投信後來才發行，而且就只是完全複製0050的模式，如果大家都一樣怎麼搞？他當然就要讓利了，因此管理費直接折半給投資人。

話又說回來，你要搞這類型的指數型投資，如果是長期持有而不看短期波動的話，而且是大戶級的人，那麼0050就比較適合；但如果只是短線波段或者想抄底大盤而已，甚至很注重內扣費用的投資人，甚至是小資族，那麼相對便宜的006208就更適合考慮。

整體來說大概是這樣，其實兩檔ETF的運作原理都差不多，大家長期投資還是有機會跟著大盤長期向上的趨勢賺錢，難怪0050加上00878在二月份的總交易戶數，有行情能超過23萬名的追求者，這規模實在有夠誇張！

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