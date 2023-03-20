存千張00878達人：近期觀測「這檔」債券ETF！ 擁互補性、成交量大

上個月孫太發了篇有關債券ETF投資《Bond，James Bond！ 》，沒想到大家反應這麼踴躍，許多粉絲私訊：「為什麼會開始選擇債券ETF作為研究標的呢？」因為詢問的人有點多，因此孫太趕緊花時間整理出以下資訊跟大家分享個人觀點。

其實最主要原因是因為家母平時都不太看股票，但前一陣子卻突然跟我說有人跟她提及金融股今年配息不會太好，問我怎麼辦？(後來玉山金公布的股利政策也讓家母嚇了一跳)

由於媽媽已經年近古稀（70歲），滿手都是股票（金融股居多）的狀態下，於是孫太開始思考，是否有其他穩健的商品讓媽媽搭配，讓持股+配息更穩定，「股債平衡」四個字就出現在了腦袋中了！

再加上孫太目前核心持股（00878）每年都配出1百多萬股息，扣除掉必要支出之外，拿剩餘的資金來增持其他不同類型的標的，繼續讓錢滾錢，能同時滿足 #風險配置 #穩定現金流 及 #抗通膨 這幾個需求也是孫太目前持續尋找觀測對象的緣由。

至於要觀測哪檔債券ETF呢？

真要篩選，孫太發現目前市場上推出的債券ETF真是琳瑯滿目，要看要比還真的比不完，因此孫太就先以國泰投信（00878）推出商品-00687B（國泰20年期美國公債指數基金） +00761B（國泰10年期A等級美元公司債券ETF基金）+00725B（國泰10年期BBB美元息收公司債券基金）-三檔債券ETF做初步比較。

孫太發現三檔債券ETF都是季配息（1、4、7、10月），其中00725B的日成交量比較踴躍一些，搭配股債平衡，剛好能打造一個互補性高、穩定現金流的組合，且因為成交量大，往後若有資金需求真要出脫時也比較不會造成價格上的落差（小秘訣-成交量大「零股」也比較好買）。

此外，若有持續觀察這兩年（2022-2023年）的世界股市和市場週期，在聯準會（FED）連續升息18碼的條件下，看到美國基準利率從0.08%上升至4.58%，債券ETF這種商品特性，本身是跟著利率走，若有機會建立持股在相對安全區，長期存下來也會更安心，試問往後還有什麼有機會，再次見證1年升息18碼的盛況呢？

綜合以上觀點，就是為什麼我會考慮將這檔債券ETF近期納入觀測的因素

1.資產配置-股債平衡 2.時機難得-已升息18碼 3.互補性-1、4、7、10月除息 4.成交量有一定水準

此外，孫太細查了一下，00725B在去年（2022年） 3月（FED開始升息）時規模為500億，目前已經擴增至635億，在升息狀態下，淨值下降規模還能不減反升，這代表越來越多人投入資金。

最後，孫太研究債券ETF並分享整理心得純屬提供給粉絲另外一個風險控管和股債平衡的投資思考模式，粉絲們要做的是觀察這些資訊、消化並理解之後找到「最適合自己」的操作模式，紀律執行即可。

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