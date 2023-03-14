指數績效更勝0050！ 00924即將募集上市…美股的熱門ETF台灣就能買到

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，4大美股指數中，S&P 500可說是最有代表性、最能反映美國經濟成長。產品問世後，陸續有站在巨人肩膀上的後起之秀出現，其中S&P 500成長指數（S&P 500 Growth Index）是青出於藍的代表，iShares、SPDR和Vanguard三巨頭都有出相應的ETF，現在台股也能買到，復華美國標普500成長ETF（00924）來了。

以下為影音內容：

美國是地表規模最大的經濟體，全球資金的聚集地，光美股市值就幾乎佔了世界一半，4大美股指數相信台灣投資人也是耳熟能詳：

道瓊工業指數（DJIA） 標普500指數（S&P500） 那斯達克指數（NASDAQ） 費城半導體指數（SX）

4大指數中考量代表性和分散性，最能反映美國經濟成長的肯定是S&P500指數，它早在1957年成立，歷史相當悠久，用一句話簡單理解就是「一次網羅美國500家大型企業」，能有效衡量大型股表現，且成分股約占每股總數市值80％。

這樣一檔優秀的產品問世之後，陸續有站在巨人肩膀上的指數出現，其中一支擁有高人氣的是「標普500成長指數」（S&P 500 Growth Index），iShares、SPDR和Vanguard三巨頭都有出相應的ETF，而現在台股也能買到了，復華美國標普500成長ETF（00924）即將上市了。

定期定額美股ETF實驗

正式介紹00924之前，先來個模擬小實驗，就用適合上班族、小資族和懶人族的定期定額投資法。

目前大多數台灣投資人在資產配置上應該是以台股為主，熟悉程度比較高，而ETF不論市值、高股息型都相當有人氣，但換個方式思考，放眼太平洋另一側更大、更寬廣的市場，加入美股指數配置，模擬一下台美股成績有什麼差異。

S&P500成長指數、臺灣50指數、臺灣高股息指數 三種指數比較，每個月拿3000元扣款，結果顯示，在中短期的近1、3、5年含息報酬率上各有勝負，不過時間拉長到近10年，可以看出S&P500成長指數表現亮眼。

換個情況，若同時在2012年12月底單次就投入一筆存款至各三種指數。

和定期定額相比，同樣過了10年，單筆投入的績效差異更為巨大，「S&P500成長指數」以284.7％報酬率勝出，領先「臺灣50指數」近100％，領先「臺灣高股息指數」快190％。

以上都是指數的模擬實驗和理論成績，現實中投資ETF一定存在各式各樣的成本費用，以及買賣時間點的落差，數據僅供參考。

復華美國標普500成長ETF（00924）

復華美國標普500成長ETF（00924） 募集時間：2023/3/27起 發行價格：15元 追蹤指數：標普500成長指數（S&P 500 Growth Index）

每年12月進行成分股的審核與調整，指數以S&P 500所有成分股為母體，並以公式計算「成長因子」及「價值因子」分數，再將每檔股票成長因子排名除以價值因子排名，依序排序挑選「成長型」和「成長價值兼具」的公司做為成分股，權重採自由流通市值加權。

15元發行價符合近年風潮方便小資族入手，這檔成分股數量並不固定，目前是持有約228檔，另外經理和保管費採級距式收取，規模越大越便宜，最低為0.43％；和國內投資海外的股票型ETF相比並不算昂貴，如果是跟複委託比較，考慮到換匯成本及手續費，能小額投資也是相對優惠，不過實際的總費用是高是低，還是等上市後經歷完整年度才準確。

00924兩大特色

1.指數績效更勝大盤

上述模擬的定期定額和單筆投入，S&P500指數在近10年的表現更勝台股代表性指數，那麼跟美股相比呢？

S&P500成長指數是從S&P500指數中挑選，目標當然是希望去蕪存菁，另外在拉上歷史悠久的道瓊工業指數比一比，同樣是10年長期表現，可以發現S&P500成長指數在牛市熱絡時漲幅明顯，儘管2022年遇上股災亂流，累積報酬率依然勝出。

2.成分股與產業配置

S&P500成長指數成分股自然是100％來自美股，那麼在產業分布上有哪些特色呢？

前面有提到S&P500成長指數選股是透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成分股，其前10大持股都是台灣投資人相當熟悉的巨頭級企業，包含蘋果、微軟、Google、輝達、亞馬遜等。

也由於持股總數量不少，所以10大持股加起來權重還不到40％，而全球市值NO.1的蘋果則占了11％多。

接著看到產業配置：

最大宗一類是科技，其次是醫療保健，光這2類權重就過半；前6大產業相加則占了將近9成。

最後提醒，00924還沒上市，上述所有分享的數據都是指數過去的表現，不代表未來能夠複製，下手前該先理解指數的選股方式，評估自身的風險屬性，詳讀公開說明書；投資海外的ETF也要注意總費用率、追蹤差距和匯率等等會影響績效的因素。

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