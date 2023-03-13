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每月00878買一張50年能有600張！ 他靠這方法能33年存到一千張

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，是否相信自己能夠存下1000張00878，每天光是依靠現金股利，就能幫自己創造百萬年薪；若每個月定期定額一張花費50年也只能存下600張00878，但只要加入「一個簡單步驟」，就有機會讓你33年存下1000張。

以下為影音內容：

最新台股ETF人氣王 00878國泰高股息

00878受益人數正式超越0056

第一、00878受益人數/規模：89萬9452人/1667億

第二、0056受益人數/規模：88萬7906人/1921億

第三、0050受益人數/規模：64萬2309人/2733億

受益人數多寡只能代表是否深受投資人喜歡，並不是判斷績效好壞。

即便不能知道未來績效是誰好誰壞，但透過歷史回測數據，0056整體受益人數雖然比0050高出20萬人，但從2007-2023年的定期定額績效表現來看，平均年化報酬率0050（6.0％）勝過0056的（3.2％）。

投資不是跟風買進就一定賺錢，重點是有無充分認識買進商品，挑選適合自己的投資商品，長期穩定讓資產向上累積。

每月一張00878 480張能夠退休嗎？

存到480張能不能安心退休不知道，因為還要納入日常的消費習慣。

假設一張00878價格都維持在17000元，40年後總共持有480張，總投入成本為816萬，再假設年度殖利率固定5％，等於每年可以領到現金股利40.8萬元，每個月3.4萬來滿足生活花費所需。

聽起來看似足夠，但不要忘了要把通膨這樣因素考慮進去，保守假設現金每年貶值1％，經過40年現在的40.8萬，到時候實際消費力只剩下27萬2941元，等於每個月從3.4萬變成2.7萬多，每個月2.7萬多對於沒有自己房子的租屋族來說絕對不夠

相同時間善用股息再投入 加速存到1000張？

持有480張00878不夠，那把目標設定更高一些，存下1000張00878可不可行？

存下1000張00878對於一班上班族來說，似乎是非常搖不可及，每個月定期定額一張50年也只能存到600張，但其實只需要「股息再投入」就可以33年存下1000張

每個月定期定額一張00878，「善用股息再投入」跟「沒有善用股息再投入」的投資人，總持有張數會相差超過600張，沒有善用股息再投入33年下來只能夠累積出396張，但善用股息再投入，卻能夠累積出1008張

結論

上述的計算都是假設00878價格不變，年度殖利率配發也相當穩定，現實生活中、實際存股過程一定會發生很多投資人無法掌握的突發狀況，所以盡力而為，永遠做好風險控管、資金分配。

複利效應真的可以說是，世界的第八大奇蹟，而重點兩要素就在於「本金」、「時間」，善用股息再投入，增加本金總投入金額；盡早開始，利用時間複利加速資產累積

相同本金、時間條件下，0050期績效大於0056，但每個人都能夠不管股市漲跌穩穩抱住0050、0056嗎？

不少人幻想自己能夠單純依靠投資達到財務自由、提退休，但重點在於你是否有足夠的本金以及充足的時間累積，若不用認真工作，想每個月投資幾千元就能達成，這是絕對不可能的。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 定期定額

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